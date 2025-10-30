Breaking: belép a dubaji ingatlanpiacra a Duna House

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Duna House nemzetközi terjeszkedése, most Dubaj ingatlanpiaca is elérhetővé válik a magyar és a közép-európai ügyfelek számára, legyen szó befektetési vagy magáncélú vásárlásról.

Dubajba tart a Duna House / Fotó: Anadolu via AFP

Dubaj ma nemcsak a világ egyik leggyorsabban fejlődő városa, hanem egyre több magyar vállalkozás és magánbefektető számára is vonzó célpont. A rendkívül üzletbarát környezet és a gazdasági stabilitás miatt sokan már nemcsak vásárolnak itt, hanem céget is alapítanak

– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette:

„Engel Balázs franchise-partnerünk az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el hálózatunkban, dubaji helyismerete pedig garancia arra, hogy ideális partnerként képviselje vállalatunkat ezen az új piacon.”

Engel Balázs több mint egy évtizede tagja a Duna House országos hálózatának, több ezer tranzakcióban vett részt, irodája pedig hosszú időn keresztül szerepelt a legeredményesebbek között. Most új üzleti kihívásként tekint a nemzetközi terjeszkedésre:

Dubajban minden adott ahhoz, hogy biztonságos, hosszú távon is értékálló befektetéseket kínáljunk ügyfeleinknek. A teljes tulajdonjog, az állami garanciarendszer, a világméretű infrastruktúra – élen az épülő, évi 260 millió utast kiszolgálni képes új repülőtérrel – és a kiemelkedő hozampotenciál egyaránt vonzó lehet a nemzetközi és hazai befektetőknek.

A Duna House dubaji partnere magyar és angol nyelven nyújt teljes körű szolgáltatást, az ingatlanok felkutatásától a jogi és adminisztratív ügyintézésen át egészen az ingatlanüzemeltetésig. Az együttműködés célja, hogy a dubaji piac lehetőségeit strukturált, átlátható formában hozza közelebb a magyar ügyfelekhez.

A mostani bővítés szorosan illeszkedik a Duna House nemzetközi terjeszkedési stratégiájába: a vállalat 2024-ben indította el spanyolországi értékesítési szolgáltatását a Costa del Sol régióban, amely rövid időn belül nagy sikernek bizonyult a magyar befektetők körében.

A tapasztalatok szerint a magyar nyelvű, helyismerettel rendelkező tanácsadói jelenlét és az elejétől végéig kísért vásárlási folyamat nemcsak biztonságot, hanem versenyelőnyt is jelent a nemzetközi piacokon.

Ezt a modellt viszi tovább a Duna House Dubajban is.