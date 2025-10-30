Deviza
Breaking: belép a dubaji ingatlanpiacra a Duna House

Folytatódik a csoport nemzetközi terjeszkedése. A Duna House dubaji partnere magyar és angol nyelven nyújt teljes körű szolgáltatást.
Murányi Ernő
2025.10.30, 14:25
Frissítve: 2025.10.30, 14:43

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Duna House nemzetközi terjeszkedése, most Dubaj ingatlanpiaca is elérhetővé válik a magyar és a közép-európai ügyfelek számára, legyen szó befektetési vagy magáncélú vásárlásról.

Duna House The Burj Khalifa: the tallest building in the world
Dubajba tart a Duna House / Fotó: Anadolu via AFP

Dubaj ma nemcsak a világ egyik leggyorsabban fejlődő városa, hanem egyre több magyar vállalkozás és magánbefektető számára is vonzó célpont. A rendkívül üzletbarát környezet és a gazdasági stabilitás miatt sokan már nemcsak vásárolnak itt, hanem céget is alapítanak 

mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese

Hozzátette: 

„Engel Balázs franchise-partnerünk az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el hálózatunkban, dubaji helyismerete pedig garancia arra, hogy ideális partnerként képviselje vállalatunkat ezen az új piacon.”

Engel Balázs több mint egy évtizede tagja a Duna House országos hálózatának, több ezer tranzakcióban vett részt, irodája pedig hosszú időn keresztül szerepelt a legeredményesebbek között. Most új üzleti kihívásként tekint a nemzetközi terjeszkedésre: 

Dubajban minden adott ahhoz, hogy biztonságos, hosszú távon is értékálló befektetéseket kínáljunk ügyfeleinknek. A teljes tulajdonjog, az állami garanciarendszer, a világméretű infrastruktúra – élen az épülő, évi 260 millió utast kiszolgálni képes új repülőtérrel – és a kiemelkedő hozampotenciál egyaránt vonzó lehet a nemzetközi és hazai befektetőknek.

A Duna House dubaji partnere magyar és angol nyelven nyújt teljes körű szolgáltatást, az ingatlanok felkutatásától a jogi és adminisztratív ügyintézésen át egészen az ingatlanüzemeltetésig. Az együttműködés célja, hogy a dubaji piac lehetőségeit strukturált, átlátható formában hozza közelebb a magyar ügyfelekhez.

A mostani bővítés szorosan illeszkedik a Duna House nemzetközi terjeszkedési stratégiájába: a vállalat 2024-ben indította el spanyolországi értékesítési szolgáltatását a Costa del Sol régióban, amely rövid időn belül nagy sikernek bizonyult a magyar befektetők körében. 

A tapasztalatok szerint a magyar nyelvű, helyismerettel rendelkező tanácsadói jelenlét és az elejétől végéig kísért vásárlási folyamat nemcsak biztonságot, hanem versenyelőnyt is jelent a nemzetközi piacokon.

Ezt a modellt viszi tovább a Duna House Dubajban is. 

„A spanyolországi tapasztalataink egyértelműen megmutatták, hogy amikor a magyar ügyfelek egy számukra ismeretlen országban, ismeretlen piacon és jogi környezetben keresnek ingatlant, sokkal szívesebben dolgoznak együtt egy nagy, ismert és megbízható céggel, mint amilyen a Duna House, nem pedig kisebb, bizonytalan hátterű irodákkal – tette hozzá Máté Ferenc. – Dubajban is ezt a biztonságot, kiszámíthatóságot és szakmai hátteret kínáljuk ügyfeleinknek – legyen szó befektetésről vagy saját célú vásárlásról.”

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

