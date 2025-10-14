Köröznek a cápák a Wizz Air riválisa körül, hatalmas az étvágyuk – Michael O'Leary is megszólalt, így reagál a tőzsde

Az EasyJeta diszkontszolgáltató dossziéja állítólag már több nagy logisztikai cég befektetési lehetőségeket mérlegelő topmenedzserének az asztalán is ott hever. Az akvizíciós variációk a többségi részesedés megvásárlásától a teljes irányítás megszerzéséig terjednek – írta kedden az olasz Corriere della Sera.

Kívánatos falat az easyJet / Fotó: Piotr Wawrzyniuk / shutterstock

Jól pozicionálta magát az easyJet

Az olasz lap – három forrásból származó értesüléseire hivatkozva – konkrétan is megnevezi a világ egyik legnagyobb hajótársaságát, a svájci MSC-t (Mediterranean Shipping Company), amely állítólag egy globális alapkezelővel karöltve kívánja megszerezni a légitársaságot.

A cégben jelenleg is 15 százalékos részesedéssel rendelkező Stelios Haji-Ioannou görög–ciprusi–brit vállalkozó által közel harminc éve alapított, egyébként eredetileg szintén hajótársaságként indult easyJet az évek során egyre fontosabbá vált Európa fő repülőterein, hiszen rendkívül értékes résidőkkel rendelkezik többek között a milánói Linate és Malpensa repülőtéren, a római Fiumicinón, a londoni Gatwicken, a párizsi Orlyn, de Lisszabonban és Nápolyban is.

A légi közlekedési piacot szondázó ch-aviation adatbázisa szerint 356 repülőgépből álló flottája van, és további 290 gépet rendelt már hozzá.

Négy évvel ezelőtt, 2021-ben a magyar gyökerű Wizz Air is megpróbálta felvásárolni, ám az ajánlati árat túl alacsonynak ítélték.

A narancssárga festéssel pompázó repülőket üzemeltető légitársaság

piaci kapitalizációja körülbelül négymilliárd euró, amit az érdeklődők igencsak vonzónak tartanak.

Hatalmas az MSC étvágya

Az MSC pedig régóta szeretne már kikötőkből, óceánjárókból, konténerszállító hajókból és más teherfuvarozókból álló hatalmas portfóliójába egy utasszállító légitársaságot is, miután a Lufthansával együttműködve sikertelenül próbálták meg felvásárolni az olasz ITA Airwayst.

Az olasz lap szerint korábban a jelenleg felszámolás alatt álló Spirit Airlines amerikai diszkont-légitársaság, sőt a portugál TAP is szóba került, de ezek nem igazán keltették fel a logisztikai óriás érdeklődését. Az easyJet viszont már csak azért is roppant attraktív, mert

erőteljesen jelen van Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Svájcban is, azaz a legmeghatározóbb európai piacokon.

Ráadásul az akvizíció versenyjogi problémákat sem okozna, lévén a két vállalat különböző ágazatokban működik.