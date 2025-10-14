Köröznek a cápák a Wizz Air riválisa körül, hatalmas az étvágyuk – Michael O'Leary is megszólalt, így reagál a tőzsde

Az EasyJeta diszkontszolgáltató dossziéja állítólag már több nagy logisztikai cég befektetési lehetőségeket mérlegelő topmenedzserének az asztalán is ott hever. Az akvizíciós variációk a többségi részesedés megvásárlásától a teljes irányítás megszerzéséig terjednek – írta kedden az olasz Corriere della Sera.
Az olasz lap – három forrásból származó értesüléseire hivatkozva – konkrétan is megnevezi a világ egyik legnagyobb hajótársaságát, a svájci MSC-t (Mediterranean Shipping Company), amely állítólag egy globális alapkezelővel karöltve kívánja megszerezni a légitársaságot.
A cégben jelenleg is 15 százalékos részesedéssel rendelkező Stelios Haji-Ioannou görög–ciprusi–brit vállalkozó által közel harminc éve alapított, egyébként eredetileg szintén hajótársaságként indult easyJet az évek során egyre fontosabbá vált Európa fő repülőterein, hiszen rendkívül értékes résidőkkel rendelkezik többek között a milánói Linate és Malpensa repülőtéren, a római Fiumicinón, a londoni Gatwicken, a párizsi Orlyn, de Lisszabonban és Nápolyban is.
A légi közlekedési piacot szondázó ch-aviation adatbázisa szerint 356 repülőgépből álló flottája van, és további 290 gépet rendelt már hozzá.
Négy évvel ezelőtt, 2021-ben a magyar gyökerű Wizz Air is megpróbálta felvásárolni, ám az ajánlati árat túl alacsonynak ítélték.
A narancssárga festéssel pompázó repülőket üzemeltető légitársaság
piaci kapitalizációja körülbelül négymilliárd euró, amit az érdeklődők igencsak vonzónak tartanak.
Az MSC pedig régóta szeretne már kikötőkből, óceánjárókból, konténerszállító hajókból és más teherfuvarozókból álló hatalmas portfóliójába egy utasszállító légitársaságot is, miután a Lufthansával együttműködve sikertelenül próbálták meg felvásárolni az olasz ITA Airwayst.
Az olasz lap szerint korábban a jelenleg felszámolás alatt álló Spirit Airlines amerikai diszkont-légitársaság, sőt a portugál TAP is szóba került, de ezek nem igazán keltették fel a logisztikai óriás érdeklődését. Az easyJet viszont már csak azért is roppant attraktív, mert
erőteljesen jelen van Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Svájcban is, azaz a legmeghatározóbb európai piacokon.
Ráadásul az akvizíció versenyjogi problémákat sem okozna, lévén a két vállalat különböző ágazatokban működik.
Ha megegyeznek a felek, a felvásárlásra – ahogy az gyakorlat az MSC-nél –, egy külön erre a célra létrehozott alapon keresztül kerülhetne sor. Így jártak el, amikor a Global Infrastructure Partnersszel az Italo nagysebességű vonatait vették meg, vagy amikor a BlackRockkal a kikötői szegmensben terjeszkedtek.
Az MSC mindenesetre tagadta a közvetlen érintettségét.
Nem kommentáljuk a találgatásokat
– írta az easyJet is.
A Corrierének adott interjújában ugyanakkor Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója úgy vélte, hogy az easyJet valóban kívánatos falat lehet. Bár szerinte az Air France-KLM az első számú vevőjelölt, amely
középtávon meg fogja vásárolja az easyJet párizsi és svájci üzletágát, míg a gatwicki valószínűleg a British Airwayshez kerül.
A nyugat-európai piacon amúgy a világjárvány óta fokozottan érdeklődnek az óriási hajótársaságok a légitársaságok iránt.
Az MSC 945 konténerszállító hajót üzemeltet az Alphaliner platform szerint. Az olasz Gianluigi Aponte tengerészkapitány által alapított vállalat a becslések szerint
mintegy 55-60 milliárd eurós likviditással rendelkezik,
nagyrészt a Covid utáni kétéves időszaknak köszönhetően, amikor a hajózási ágazat a valaha volt legmagasabb nyereséget termelte meg.
Az easyJet részvényei a hírre reggel több mint 10 százalékkal kilőttek, amiből délre 5 százalék maradt. A 488 pennys árfolyamhoz mérten pedig az LSEG elemzői konszenzusa a 33 százalékos felértékelődési potenciált kínáló 651 pennys céláron ajánlja vételre a papírt.
Idén eddig közel 13 százalékkal esett a kurzus.
