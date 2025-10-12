Bombasztikus befektetés a sportfogadás: 27 évesen valaki már dollármilliárdos lett

A héten a New York-i Értéktőzsdét is birtokló Intercontinental Exchange 2 milliárd dollárt fektetett a Polymarket előrejelzési piacba 8 milliárd dolláros értékeltség mellett, így a 27 éves Shayne Coplan, a Polymarket alapítója lett a legfiatalabb olyan dollármilliárdos, aki nem örökség útján jutott a vagyonához.

Az előrejelzési piacok térnyerésének köszönhetően lett milliárdos Shayne Coplan/Fotó: AFP

Nem sportfogadásként indultak az előrejelzési piacok

Az előrejelzési piacokon különböző események kimenetelével lehet kereskedni, ami egyrészt információt szolgáltat, másrészt szerencsejátékként is működik. A Polymarket és társai főként az amerikai elnökválasztások idején kerülnek az érdeklődés középpontjába, ám üzleti modellnek nyilván kevés a négy évente megugró forgalom egy esemény kimenetele kapcsán. Az első ilyen piacok, mint a PredictIt kifejezetten egyetemi projektként indultak, limitált tétekkel, az Egyesült Államok határain kívül.

A Polymarket és a Kalshi ezért a sportesemények megtippelésére hoztak létre piacokat, hiszen az emberek elsősorban különböző meccsek vagy tornák győztesére fogadnak szívesen. Bár ez jogi szempontból némiképp szürkezóna volt, hiszen az Egyesült Államokban a szerencsejáték szabályozása tagállami hatáskör. Az előrejelzési piacok erre is képesek voltak megoldást találni.

A szabályozás is az előrejelzési piacok terjedését segíti ma már

Ugyanis az árupiaci hatóság (CFTC) látja el a határidős piacok felügyeletét. Az eredetileg az aszály vagy a túl jótermés elleni fedezetként szolgáló határidős piacok ma már számos területre kiterjednek az állampapíroktól a devizakereskedelemig, és a bitcoin is árupiaci termékként került szabályozás alá, hiszen az értékpapír amerikai definíciója nem húzható rá a legnagyobb kriptovalutára.

A szabályozás megkerülésében mindig is élen járó kriptoszektor az előrejelzési piacok fejlődésében is fontos szerepet játszott, hiszen a fogadásokra is kriptóban került sor, még ha az a dollárhoz kötött stabilcoin is volt. A kriptobarát Trump-adminisztrációnak köszönhetően

a Kalshi már képes is volt határidős piacként sportfogadásokat kínálni, és a cég a Robinhood online brókercéggel is együttműködik a legújabb eszközosztály népszerűsítésében.

A cég szerint mivel az előrejelzési piacon a felhasználók egymással és nem egy központi bukmékerrel fogadnak, így az nem is számít sportfogadásnak. Az is különbözik a hagyományos szerencsejátéktól, hogy ezeken a piacokon nem kell megvárni az események bekövetkeztét, hamarabb is eladhatók a pozíciók. A fogadásoknak tág tere érhető el ezeken az oldalakon, melyek jelentős része nem is sportfogadás, miközben a Kalshi már különböző kombinációkat is kínál.