Kit érdekel már a kamat, fontosabb, hogy mi lesz a mérleggel

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Fedre, hogy minél előbb állítsa le a 6600 milliárd dolláros eszközportfólió szűkítését. A folytatás megemelheti az egynapos kamatokat, a leállás dollárgyengülést okozat.
Faragó József
2025.10.28, 20:30

Hosszú hónapokig várt a Fed szeptemberi kamatvágására a piac. Most megint kamatdöntő ülést tartanak a jegybankárok, s az újabb kamatvágást már előre beárazták a határidős jegyzések. Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy miként dönt a Fed a mérlegéről. Mert Jerome Powell jegybankelnök egyik kezében a kamatollót tartja, a másikban meg a pénzpumpát. 

Fed Jerome Powell
Kényes helyzetben a Fed / Fotó: AFP

Mikor fékez a Fed?

A hét kérdése, hogy a Fed már most felhagy a 6600 milliárd dolláros eszközportfóliója zsugorításával, vagy vár ezzel az év végéig. 

Mind a kamatpolitika, mind a mérlegpolitika alkalmas a gazdaság fékezésére és ösztönzésére is, 

de nem egészen ugyanott hatnak, s a két eszköz használata külön döntést igényel. 

  • Mert amíg a kamatdöntés elsősorban az inflációs és munkaügyi adatoktól függ, 
  • addig a mérlegdöntést a kincstári értékpapírokkal fedezett egynapos készpénzkölcsönzés költségeinek alakulása motiválja. 

Két héttel ezelőtt még úgy tűnt, a Fed ráér az év végén leállítani a mérlegszűkítést, ám most az elemzők úgy vélik: 

a vártnál nagyobb a nyomás az egynapos hitelpiacokon. 

Amikor a Fed értékpapírokat vásárol, akkor tartalékokat hoz létre: elektronikus készpénzt, amelyet a bankok a központi banknál tartanak. Amikor azonban az értékpapírok lejárnak, az elektronikus pénz kiszivárog a pénzügyi rendszerből. Amíg a Fed folytatja a mérlegének leépítését, lényegében szűkíti a pénzkínálatot, ha leállítja ezt a folyamatot, akkor fenntartja a pénzbőséget.

A Fed mérlegének alakulása
 

 

Minden cent a bankoknak fáj

Az elmúlt három évben a Fed mérlegkifutásának nagy része nem a bankoktól vonta el a likviditást, hanem egy külön rendelkezésre állásból, ahol a pénzpiaci alapok parkoltatták a készpénzüket. Ez a 2023-ban még 2200 milliárd dolláros pénzügyi párna azonban mára kiürült. 

Mostantól minden a Fed mérlegről legördülő dollár a bankok tartalékait apasztja. 

Kényes helyzetbe kerültek a jegybankárok. Volt már rá példa, hogy túl gyorsan csökkentették a mérleget, s emiatt megugrottak az egynapos kamatok. Ez történt 2019 szeptemberében.

 A pénzügyi rendszer gördülékenysége megkívánja a tartalékok bizonyos szintjének fenntartását. Jelenleg a Fed havonta 35 milliárd dollár jelzáloghitelt és 5 milliárd dollár kincstárjegyet enged le a portfólióból.   

Legutóbb áprilisban lassította a mérleg leépítését a Fed. Az Equilor elemzői arra figyelmeztetnek: 

A mérlegszűkítés leállításának esetleges bejelentése a dollár gyengülését okozhatja a szerda esti kereskedésben. 

