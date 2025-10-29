Deviza
A 388 forintos euróval birkózik a szűk sávba szorult magyar deviza

Erős szinteken jegyzik a forintot. A magyar deviza egészen szűk sávba szorult, ami közeli kitörést sejtet. Az esti amerikai kamatdöntés könnyen dollárgyengülést hozhat, s ez erős oldalra lökheti a feltörekvő devizákat.
Faragó József
2025.10.29, 13:05
Frissítve: 2025.10.29, 13:15

Fontos támasz alatt szorult szűk sávba a forint az euróval szemben. Bár az euró-forint kurzusa előtt 1 forintnyi tér nyílt technikai alapon, ebből alig fél forintot lakott be délelőtt a kurzus.

20251007_euroForint_010_VZ
Erős szinteken jegyzik a forintot / Fotó: Vémi Zoltán

388 alá kacsingatott az euró-forint

Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került. 

A következő fontos támasz 387,50-nál látható a grafikonon,

míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nál.

Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás. 

A szerdai kereskedés első perceiben ugyan bekukkantott a 388-as lélektani szint alá a jegyzés, ám ezt követően 388,13 és 388,48 között oszcillált. Más szóval, kereskedési időben is folytatódott a letört technikai szint visszatesztje. 

Nagy kérdés a dollár estéje

Az óraátállítás miatt este 7-kor derül ki a Fed kamatdöntése. Az előre árazott kamatvágás mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak ma az amerikai jegybankárok. 

Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra). 

A leállítás esetleges bejelentése 

a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.

A gyengülő dollár jellemzően támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. 

Délelőtt a dollár-forint 334,3 közelébe emelkedett, átlépve a 30 napos mozgóátlagot, mely 333,96-nál képezett ellenállási szintet. Ezt követően visszatesztelte a kurzus ezt a szintet. Ebéd után már 333,65 közelében járt a jegyzés.

Felül az 50 napos mozgóátlag jelenti komolyabb akadályt 334,90-nál, alul továbbra is a 330,91 (egy Fibonacci-szint) számít fontos támasznak.

Alul továbbra is 330,91-nál látható fontosabb támasz.

