A 388 forintos euróval birkózik a szűk sávba szorult magyar deviza

Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás.

A szerdai kereskedés első perceiben ugyan bekukkantott a 388-as lélektani szint alá a jegyzés, ám ezt követően 388,13 és 388,48 között oszcillált. Más szóval, kereskedési időben is folytatódott a letört technikai szint visszatesztje.

Nagy kérdés a dollár estéje

Az óraátállítás miatt este 7-kor derül ki a Fed kamatdöntése. Az előre árazott kamatvágás mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak ma az amerikai jegybankárok.

Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra).

A leállítás esetleges bejelentése

a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.

A gyengülő dollár jellemzően támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.