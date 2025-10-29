A 388 forintos euróval birkózik a szűk sávba szorult magyar deviza
Fontos támasz alatt szorult szűk sávba a forint az euróval szemben. Bár az euró-forint kurzusa előtt 1 forintnyi tér nyílt technikai alapon, ebből alig fél forintot lakott be délelőtt a kurzus.
388 alá kacsingatott az euró-forint
Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került.
A következő fontos támasz 387,50-nál látható a grafikonon,
míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nál.
Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás.
A szerdai kereskedés első perceiben ugyan bekukkantott a 388-as lélektani szint alá a jegyzés, ám ezt követően 388,13 és 388,48 között oszcillált. Más szóval, kereskedési időben is folytatódott a letört technikai szint visszatesztje.
Nagy kérdés a dollár estéje
Az óraátállítás miatt este 7-kor derül ki a Fed kamatdöntése. Az előre árazott kamatvágás mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak ma az amerikai jegybankárok.
Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra).
A leállítás esetleges bejelentése
a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.
A gyengülő dollár jellemzően támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.
Délelőtt a dollár-forint 334,3 közelébe emelkedett, átlépve a 30 napos mozgóátlagot, mely 333,96-nál képezett ellenállási szintet. Ezt követően visszatesztelte a kurzus ezt a szintet. Ebéd után már 333,65 közelében járt a jegyzés.
Felül az 50 napos mozgóátlag jelenti komolyabb akadályt 334,90-nál, alul továbbra is a 330,91 (egy Fibonacci-szint) számít fontos támasznak.
Alul továbbra is 330,91-nál látható fontosabb támasz.