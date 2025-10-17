Amerikai kis bankok hozzák a frászt a befektetőkre, hatalmas csapkodások közepette gyengül a forint

A negatív hírek hatására a kisebb bankok nagyot zuhantak a hitelminőséget érintő aggodalmak felerősödése miatt, de esett a legtöbb szektor, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a gazdaság egészére negatív hatással lehet a regionális bankok gyengélkedése.

A piac már csak azért is érzékeny ezekre a hírekre, mivel az amerikai regionális bankok összeomlása 2023 márciusában is bankválságot okozott, amit csak a Silicon Valley Bank, a Signature Bank és a First Republic Bank felvásárlásával tudtak megoldani a nagybankok, köztük is kiemelten a Jamie Dimon által vezetett JPMorgan.

Az euró eközben 1,1700 közelébe erősödött. Az európai devizát az is támogatja, hogy a francia kormány túlélte a legújabb bizalmatlansági szavazást.

Amerikai államkötvények és európai infláció

Ráadásul csütörtökön

a 10 éves amerikai államkötvények hozama több mint 1 százalékot veszített értékéből, és április eleje óta a legalacsonyabb szintre, 4 százalék alá esett.

Az amerikai államkötvények hozamának újabb jelentős esése megnyithatja az utat az euró további erősödése előtt.