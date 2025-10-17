Amerikai kis bankok hozzák a frászt a befektetőkre, hatalmas csapkodások közepette gyengül a forint
Az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat péntek délelőtt a forintot is elérte, pedig csütörtökön még az amerikai és orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a híre repítette a hazai devizát.
Dobálják a bankbotrány hullámai a forintot
A csapkodó kereskedés során fél tíz körül egészen 391,35 forintig ralizott az euró, míg a dollár 334,54 forintig jutott. Aztán erről a lokális csúcsról már lefelé kecmergett a hazai fizetőeszköz, ám a kilengések változatlanul dobálják az árfolyamot, dél körül az euró 390,8 forint, a dollár pedig 334,2 körül ingadozott.
Felütötte a fejét a félelem a Wall Streeten - írja az Erste.
A tengerentúli Zions Bancorp árfolyama 13 százalékkal zuhant, miután a bank bejelentette, hogy a nem teljesítő hitelek miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben. A Western Alliance Bancorp pedig 10 százalékkal esett, azt követően, hogy csalás vádjával perelte be egyik vállalati ügyfelét.
A negatív hírek hatására a kisebb bankok nagyot zuhantak a hitelminőséget érintő aggodalmak felerősödése miatt, de esett a legtöbb szektor, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a gazdaság egészére negatív hatással lehet a regionális bankok gyengélkedése.
A piac már csak azért is érzékeny ezekre a hírekre, mivel az amerikai regionális bankok összeomlása 2023 márciusában is bankválságot okozott, amit csak a Silicon Valley Bank, a Signature Bank és a First Republic Bank felvásárlásával tudtak megoldani a nagybankok, köztük is kiemelten a Jamie Dimon által vezetett JPMorgan.
Az euró eközben 1,1700 közelébe erősödött. Az európai devizát az is támogatja, hogy a francia kormány túlélte a legújabb bizalmatlansági szavazást.
Amerikai államkötvények és európai infláció
Ráadásul csütörtökön
a 10 éves amerikai államkötvények hozama több mint 1 százalékot veszített értékéből, és április eleje óta a legalacsonyabb szintre, 4 százalék alá esett.
Az amerikai államkötvények hozamának újabb jelentős esése megnyithatja az utat az euró további erősödése előtt.
Az Eurostat pénteken közzétett végleges jelentésében megerősítette, hogy az euróövezet éves inflációja szeptemberben 2,2 százalékra nőtt az augusztusi 2 százalékról. Eközben az egész Európai Unió fogyasztói árindexe 2,6 százalékon állt.
Románia regisztrálta a legmagasabb inflációt 8,6 százalékkal, ezt követte Észtország 5,3 százalékkal, majd Horvátország és Szlovákia, egyaránt 4,6 százalékkal.
A legalacsonyabb éves inflációt Cipruson regisztrálták, ahol nullára csökkent, a második helyre Franciaország került 1,1 százalékkal.