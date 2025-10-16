Forintárfolyam: újra érvényes a hüvelykujjszabály - a dollár gyengül, a magyar pénz erős
Javítani tudott pozícióin a forint a meghatározó devizákkal szemben csütörtök kora délutánig a reggeli erősödésére alapozva.
Az euró a kora reggeli, 390,8-es nap közi csúcsról 389,7 forintig húzódott vissza, ami 0,3 százalékos forinterősödés.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött vissza a hazai pénz, a váltási árfolyam ezzel 334,4 forintig süllyedt.
A régiós devizákkal összevetve is előnyben van ma a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste elemzői kommentárja szerint a hazai devizapiacon az idei év első felében nem működő hüvelykujjszabály az utóbbi időszakban ismét érvényesül: gyengül a dollár, fordul a forint. A mai kereskedésben is ez rajzolódik ki.
A bankház szerint ma reggel már a miniszterelnök is a 14. havi nyugdíjról posztolt, ami erősíti a valószínűségét az újabb, választások előtti jóléti intézkedésnek. Ez szerintük masszív teher lenne a költségvetésnek, éves szinten mintegy 600 milliárd forintról van szó. Ez GDP-arányosan 0,7 százaléknak felel meg, ami egyértelműen pluszkiadás a nyáron elfogadott költségvetési tervezethez képest.
A pesti tőzsdén változékony a kereskedés iránya, délután egy órakor a BUX hajszálnyi plusznál, 12 860 pont környékén jár. Az OTP kurzusa az mBank céláremelésének dacára 30 430 forinton oldalazik, a napot egyaránt erősen kezdő Mol részvényei 0,1 százalékkal ereszkednek, az ugyancsak jól rajtoló Richter viszont őrzi félszázalékos emelkedését. A Magyar Telekom eközben 0,3 százalékkal került lejjebb.