Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54% BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
dollár
tőzsde
euró

Maga alá gyűrte az euró a forintot, a dollártól is nagy pofont kapott a magyar pénz

Elromlott a hangulat a pesti tőzsdén hétfő délelőtt. A forint lendülete is oda az euróval szemben, a dollárrali maga alá gyűrte a hazai pénzt.
K. T.
2025.10.06, 12:37
Frissítve: 2025.10.06, 12:54

Megakadt a forint hét eleji erősödése hétfőn délre. A közös európai pénz jegyzése kora reggel még a 388-as szint alatt is járt, a nem túl meggyőző kiskereskedelmi adat közzétételét követően azonban gyengülésnek indult a forint. Az euró-forint keresztárfolyam 388,8 forintig szaladt fel délig, ami 0,2 százalékos euróerősödést jelent.

forint, euró, dollár
Az euró áll nyerésre hétfőn a forinttal szemben / Fotó: torcsabi

A jó formában lévő dollárhoz képest jóval többet, 0,8 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a kurzus a nap eleji 331-ről 333,4 forintig került feljebb.

A forint jelenlegi legfontosabb támaszának a hazai deviza kamatelőnye tűnik az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint. A piac számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a magyar jegybank nem tervez belátható időn belül kamatvágást, s így a forint javára szóló kamatkülönbözet az elkövetkező időszakban még tovább nőhet. 

A bankház kiemeli, a héten számos fontos makroadat érkezik, illetve izgalmas lehet az S&P hitelminősítő hét végi felülvizsgálatának eredménye is. Bár sok kockázat övezi a magyar gazdaságot, az Erste összességében nem tartja valószínűnek, hogy bóvliszintre kerül a magyar adósságbesorolás.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332.0053 +0.17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén is elfogyott a lendület a pozitív nyitást követően. A BUX 0,1 százalékkal került lejjebb a nap derekáig, a vezető index 100 400 pont környékén jár. A magyar blue chip részvények közül csak a Richter tudott drágulni, 0,4 százalékkal. A Mol papírjai a pénteki záróárukon forognak, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, az OTP pedig 0,2 százalékkal ereszkedik.

Nyugat-Európában is kisebb mínuszban állnak a főbb tőzsdeindexek. A párizsi börzén viszont bő másfél százalékos a CAC 40 blue chip kosár vesztesége, amit a francia miniszterelnök lemondása és az újabb kormányválság váltott ki.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1285 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu