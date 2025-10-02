Borzasztóan erős a forint, Amerika is besegít

Csak egy irányt ismer a magyar pénznem csütörtök délelőtt, az euró árfolyama már 389 forint alá gyengült, s a dollár is folyamatosan gyengül.
Több tényező is állhat a devizapiaci fejlemények mögött, a dollárt gyengíti az amerikai kormányzati leállás és egy kedvezőtlen munkaerőpiaci hír is.
Az egy hónapos tengerentúli leállás 43 ezer új munkanélkülit eredményezhet, és 30 milliárd dollárral csökkentheti a fogyasztás volumenét – írja az Equilor a Politicóra hivatkozva.
Jelenleg 1,9 millió alkalmazott van kényszerszabadságon, vagy dolgozik fizetés nélkül. A Fitch Ratings tegnap figyelmeztetett, hogy ha a leállás elhúzódik, annak hitelminősítői következményei lehetnek, és a kötvénypiacon is negatív folyamatok indulhatnak.
J. D. Vance alelnök szerint ugyan nem húzódik el sokáig a leállás, mert a mérsékelt demokraták hajlandónak látszanak a kompromisszumra. Mindenesetre tegnap újabb szavazás zárult kudarccal a szenátusban, sem a demokraták, sem a republikánusok átmeneti költségvetési javaslatát nem fogadták el.
Arról pedig az MBH Bank jegyzetéből értesülhettünk, hogy az ADP intézet szerint szeptemberben 32 ezer fővel csökkent Amerikában a magánszektorban foglalkoztatottak száma, és az előző havi adatok is negatívak lettek a revideálás után.
Az euró újra erőre is kapott a zöldhasúval szemben, egészen 1,1754 dollárig tolva a keresztárfolyamot. A forintnak sem kellett több, folytatta menetelését mindkét meghatározó devizával szemben.
Virágh Barnabás, az MNB alelnöke a napokban a Reutersnek adott interjújában óvott az idő előtti kamatcsökkentéstől, ami biztonságot adhat a carry trade ügyleteket kötő nemzetközi befektetőtábornak.
Az euró már 388,9 forint körül jár déli 12 előtt, míg a dollár kurzusa 331 forint alá esett.
A magyar fizetőeszköz jellemzően erősödött némileg a többi meghatározó deviza, illetve a cseh korona ellenében is, egyedül a zlotyval szemben gyengült csekély mértékben.
