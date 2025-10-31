Brutális formában a forint, újabb akadályt vitt át játszi könnyedséggel
Folytatja a hegymenetet a forint pénteken is, az euróval szemben újabb jelentős akadályon lendült túl, és a dollárral szemben is izmosodott.
Az euró árfolyama 387,86 forintra csökkent, azaz megközelítette a hó elején elért 387,82 forintos lokális mélypontját, vagyis a forint szempontjából csúcspontját.
A dollárral szemben is 0,2 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszközünk, a zöldhasú kurzusa jelenleg 335,23 forintnál jár a bankközi devizapiacon.
A többi meghatározó, illetve a régiós devizákhoz képest is emelkedő pályán mozog a magyar pénznem. A legnagyobb mértékben, 0,4 százalékkal a lengyel zlotyhoz viszonyítva erősödött. Jelenleg 91,15 forinton áll a zloty.
A nemzetközi devizapiacon tegnap erősödött a dollár az euróval szemben, ám a forint ellen tudott állni a dollár erősödésének is
– írja az Erste.
A kormány döntött a korábban belengetett 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami jelentős, mintegy 600 milliárd forintos terhet ró a büdzsére éves szinten.
Pénteki hír, hogy az ipari termelői árak tovább csökkentek havi alapon szeptemberben, ami a kínálati oldal felőli árnyomás további enyhülését jelzi.
A jövő héten konjunktúraadatok érkeznek itthon: ipari termelési és kiskereskedelmi adatokat közöl majd a KSH.
A dollárerő hátterében amúgy az amerikai–kínai csúcs nyomán kialakult piaci eufória és az erőteljes amerikai negyedéves jelentések állhatnak.
Az Európai Központi Bank kamatdöntése egy bővített mondatban elintézhető: nincs változás, jó pozícióban érzi magát a jegybank, egyelőre nem látszik a szándék semmilyen kamatváltoztatásra
– teszik hozzá a pénzügyi csoport elemzői.
Az eurózóna harmadik negyedéves növekedése ugyanakkor enyhén pozitív meglepetést okozott. Reggel 1,156 körül járt az euró-dollár keresztárfolyam, délre viszont magára talált az euró, és 1,1571-ig lendült vissza a kereszt. Európában inflációs adatokat közölnek ma délelőtt: a valutaövezeti dinamika továbbra is a középtávú cél közelében lehet.