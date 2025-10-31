Deviza
EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.54 -0.29% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.24 -0.2% CZK/HUF15.94 -0.14% EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF335.57 -0.03% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.54 -0.29% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.24 -0.2% CZK/HUF15.94 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,056.84 +0.06% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,976 -0.67% OTP31,960 +0.75% RICHTER10,330 -1.16% OPUS552 -0.91% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,760 +3.47% BUMIX9,992.41 +1.02% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,301.6 +0.44% BUX107,056.84 +0.06% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,976 -0.67% OTP31,960 +0.75% RICHTER10,330 -1.16% OPUS552 -0.91% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,760 +3.47% BUMIX9,992.41 +1.02% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,301.6 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Brutális formában a forint, újabb akadályt vitt át játszi könnyedséggel

A dollárerőnek is ellenáll a hazai fizetőeszköz. A forint péntek délelőtt a meghatározó devizákkal és a régiós pénznemekkel szemben is erősödött.
Murányi Ernő
2025.10.31, 12:27
Frissítve: 2025.10.31, 12:51

Folytatja a hegymenetet a forint pénteken is, az euróval szemben újabb jelentős akadályon lendült túl, és a dollárral szemben is izmosodott.

forint Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Folytatja a hegymenetet a forint / Fotó: Shutterstock

Az euró árfolyama 387,86 forintra csökkent, azaz megközelítette a hó elején elért 387,82 forintos lokális mélypontját, vagyis a forint szempontjából csúcspontját. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387.7472 -0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben is 0,2 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszközünk, a zöldhasú kurzusa  jelenleg 335,23 forintnál jár a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.5705 -0.03%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A többi meghatározó, illetve a régiós devizákhoz képest is emelkedő pályán mozog a magyar pénznem. A legnagyobb mértékben, 0,4 százalékkal a lengyel zlotyhoz viszonyítva erősödött. Jelenleg 91,15 forinton áll a zloty.

A nemzetközi devizapiacon tegnap erősödött a dollár az euróval szemben, ám a forint ellen tudott állni a dollár erősödésének is

– írja az Erste. 

A kormány döntött a korábban belengetett 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami jelentős, mintegy 600 milliárd forintos terhet ró a büdzsére éves szinten. 

Pénteki hír, hogy az ipari termelői árak tovább csökkentek havi alapon szeptemberben, ami a kínálati oldal felőli árnyomás további enyhülését jelzi.

 A jövő héten konjunktúraadatok érkeznek itthon: ipari termelési és kiskereskedelmi adatokat közöl majd a KSH.

A dollárerő hátterében amúgy az amerikai–kínai csúcs nyomán kialakult piaci eufória és az erőteljes amerikai negyedéves jelentések állhatnak. 

Az Európai Központi Bank kamatdöntése egy bővített mondatban elintézhető: nincs változás, jó pozícióban érzi magát a jegybank, egyelőre nem látszik a szándék semmilyen kamatváltoztatásra

– teszik hozzá a pénzügyi csoport elemzői.

Az eurózóna harmadik negyedéves növekedése ugyanakkor enyhén pozitív meglepetést okozott. Reggel 1,156 körül járt az euró-dollár keresztárfolyam, délre viszont magára talált az euró, és 1,1571-ig lendült vissza a kereszt. Európában inflációs adatokat közölnek ma délelőtt: a valutaövezeti dinamika továbbra is a középtávú cél közelében lehet. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1316 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu