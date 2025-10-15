Deviza
Bomba formát mutat a forint, nyoma se maradt a megingásnak

A keddi megingást követően szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk. Euró, dollár, zloty? Ma egyik sem ellenfél.
Faragó József
2025.10.15, 12:25
Frissítve: 2025.10.15, 12:46

A keddi megingást követően szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk. Az euróval, a dollárral és a zlotyval szemben is erősödött a magyar deviza.

forint
Belehúzott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Erős oldalon kezdett a forint, majd támaszt tört 

Fontos szintről fordult vissza kedden az euró-forint árfolyama. A tegnapi kereskedésben 393 felett is járt a kurzus, mely az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna, azonban

 kedden délután visszaerősödött a forint.

Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint. Ám itt sem torpant meg a kurzus. 

Szerda délelőtt újabb intenzív forinterősödés indult. 

Az euró-forint árfolyama 390,2-ig süllyedt. Ami azért érdekes, mert a 30 napos mozgóátlag fontos támaszt jelentett 390,75-nél, amit letört a kurzus. Így immár ez a szint is besorolt az ellenállási szintek (391,80, 392,55) közé. 

Délben 390,35 közelében mozgott a jegyzés. A délután, persze, még hozhat változást. Fontos szempont, hogy hol zár a jegyzés, ebből lehet majd következtetni arra, hogy vajon szignifikáns a letörés, vagy csupán egy támasztesztet láthattunk délelőtt. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390.625 -0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár és a zloty sem volt ellenfél

A dollárral szemben is erősödött szerda délelőtt a magyar deviza. Hajnalban 337,6 közelében mozgott, még illikvid piacon a dollár-forint, majd a tőzsdenyitás már 336,3 közelében találta a kurzust. 

A déli harangszót 335,6 közelében hallgatta a piac.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
336.1345 -0.44%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint a régiós versenytárs lengyel zloty ellenében is erősödni tudott valamelyest. Hajnalban 92 közelében mozgott a zloty-forint, majd a pesti tőzsdenyitáskor 91,8 közelében jegyezték a devizapárt, délben pedig már 91,7 közelében találtuk.

PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
91.76 -0.18%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Merre tovább?

Tegnap Jerome Powell amerikai jegybankelnök Philadelphiában tartott beszéde során jelezte, hogy végéhez közelíthet a mennyiségi szigorítás, vagyis leállíthatja a Fed a mérlegfőösszeg csökkentését. Ez alapvetően egy 

lazító lépésnek felel meg a monetáris politikában.

Emellett kiemelte, hogy továbbra is a munkaerőpiaci folyamatokra fókuszálhat a jegybank, míg a jövőbeli kamatvágásokról egyelőre nem beszélt Powell. 

A dollár kamatkörnyezetének lazítása erősíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.

