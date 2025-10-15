Bomba formát mutat a forint, nyoma se maradt a megingásnak
A keddi megingást követően szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk. Az euróval, a dollárral és a zlotyval szemben is erősödött a magyar deviza.
Erős oldalon kezdett a forint, majd támaszt tört
Fontos szintről fordult vissza kedden az euró-forint árfolyama. A tegnapi kereskedésben 393 felett is járt a kurzus, mely az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna, azonban
kedden délután visszaerősödött a forint.
Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint. Ám itt sem torpant meg a kurzus.
Szerda délelőtt újabb intenzív forinterősödés indult.
Az euró-forint árfolyama 390,2-ig süllyedt. Ami azért érdekes, mert a 30 napos mozgóátlag fontos támaszt jelentett 390,75-nél, amit letört a kurzus. Így immár ez a szint is besorolt az ellenállási szintek (391,80, 392,55) közé.
Délben 390,35 közelében mozgott a jegyzés. A délután, persze, még hozhat változást. Fontos szempont, hogy hol zár a jegyzés, ebből lehet majd következtetni arra, hogy vajon szignifikáns a letörés, vagy csupán egy támasztesztet láthattunk délelőtt.
A dollár és a zloty sem volt ellenfél
A dollárral szemben is erősödött szerda délelőtt a magyar deviza. Hajnalban 337,6 közelében mozgott, még illikvid piacon a dollár-forint, majd a tőzsdenyitás már 336,3 közelében találta a kurzust.
A déli harangszót 335,6 közelében hallgatta a piac.
A forint a régiós versenytárs lengyel zloty ellenében is erősödni tudott valamelyest. Hajnalban 92 közelében mozgott a zloty-forint, majd a pesti tőzsdenyitáskor 91,8 közelében jegyezték a devizapárt, délben pedig már 91,7 közelében találtuk.
Merre tovább?
Tegnap Jerome Powell amerikai jegybankelnök Philadelphiában tartott beszéde során jelezte, hogy végéhez közelíthet a mennyiségi szigorítás, vagyis leállíthatja a Fed a mérlegfőösszeg csökkentését. Ez alapvetően egy
lazító lépésnek felel meg a monetáris politikában.
Emellett kiemelte, hogy továbbra is a munkaerőpiaci folyamatokra fókuszálhat a jegybank, míg a jövőbeli kamatvágásokról egyelőre nem beszélt Powell.
A dollár kamatkörnyezetének lazítása erősíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.