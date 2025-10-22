Délután belehúzott a délelőtt még gyengélkedő forint

Bár szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, s a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett , csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben. Ám délután újra belehúzott a magyar deviza.

Erőre kapott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Szűk sávban a forint

Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés. Ebéd után azonban újra a forint erős oldalára lendült az euró jegyzése. Az euró-forint többször is a 388,7-es szintet közelítette.

Az Equilor elemzői napi forintpiaci elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy

az euró-forint árfolyamgrafikonján 388,50-nál meghatározó támasz rajzolódik ki.

Míg a közeli ellenállási szintek a 390,00-390,10-os tartományban láthatók, ennek a teteje a 30 napos mozgóátlag. Az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag pedig fontosabb ellenállást képez 392 közelében.