Délután belehúzott a délelőtt még gyengélkedő forint

Szűk sávba szorult a magyar deviza. Délelőtt még a plafont feszegette, délután már padlót. A dollárral és az euróval szemben is hasonló napon belüli pályát ír le a forint.
VG
2025.10.22, 16:43
Frissítve: 2025.10.22, 16:54

Bár szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, s a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett , csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben. Ám délután újra belehúzott a magyar deviza.

20251007_euroForint_009_VZ
Erőre kapott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Szűk sávban a forint

Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés. Ebéd után azonban újra a forint erős oldalára lendült az euró jegyzése. Az euró-forint többször is a 388,7-es szintet közelítette.

Az Equilor elemzői napi forintpiaci elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy 

az euró-forint árfolyamgrafikonján 388,50-nál meghatározó támasz rajzolódik ki.

Míg a közeli ellenállási szintek a 390,00-390,10-os tartományban láthatók, ennek a teteje a 30 napos mozgóátlag. Az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag pedig fontosabb ellenállást képez 392 közelében.

Érdekesen alakult a dollár-forint jegyzés: délelőtt az 50 napos mozgóátlag (335,3) fölé került, de még nem volt szignifikáns az áttörés. Nagyobb tér egyébként is a 336,05-os szint áttörése esetén nyílna, ez esetben 338,90-nál adódna a következő fontosabb akadály, melyet a felső Bollinger-szalag is erősít. Délután azonban a dollárral szemben is erősített a forint. A kurzus 335 közelébe süllyedt, vagyis

 a dollár-forint visszatesztelte a délelőtt áttört szintet.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír: 

továbbra sem látható nagyobb mozgás a forintpiacon. 

Az MNB tegnapi kamatdöntő ülésén a vártnak megfelelően sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban nem változtatott. A jegybanki üzenetek továbbra is szigorúak, ami támogatja a forintot a hosszabb ideig fennmaradó magasabb kamatkülönbözeten keresztül.

 

