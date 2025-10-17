Deviza
EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF421.94 +0.25% PLN/HUF91.85 +0.06% RON/HUF76.58 -0.09% CZK/HUF16.04 -0.08%
BUX102,783.21 -0.27% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,748 -0.36% OTP30,350 -0.92% RICHTER10,250 +0.29% OPUS551 -0.73% ANY7,140 -1.96% AUTOWALLIS159.5 +0.31% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,808.07 +1.57% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,203.02 -0.93%
Erőre kapott a forint a budapesti békecsúcs hírétől

Az euróval szemben nagyot erősödött délutánra a magyar deviza. Kisebb korrekciót a dollárral szemben is láthattunk. A régiós piacon a zloty és a forint birkózik egy szűk sávban.
Faragó József
2025.10.17, 15:26
Frissítve: 2025.10.17, 15:34

Két ellentétes hatás éri most a forintot. Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a pozitív híre. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.

Lendületben a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Délben fordult a forintpiac

Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.

Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon. 

Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval, 

két támaszt tört le egy lendülettel a forint.

Majd ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.8635 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben is volt egy kis korrekció délután, a délelőtti forintgyengülés után, amikor 334,4 közeléből 333,6-ig süllyedt a dollár-forint, ám hamar visszatért a jegyzés a délelőtti szintek magasságába, 334,2 fölé.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
334.2246 +0.3%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Szűk sávba szorult a régiós devizapár

Érdekes a két régiós deviza: a magyar forint és a lengyel zloty viszonya. Amíg az euróval és a dollárral szemben eltérő délelőtti és délutáni pályát írt le a forint. Addig a zloty-forint devizapár esetében nem különíthető el a két napszak. Egész nap hullámzik a kurzus. 

Birkózik egymással a magyar és a lengyel deviza, de egyik sem bír a másikkal.  

Reggel óta 91,9 és 91,8 között oszcillál a zloty-forint. Vagyis viszonylag szűk sávba szorult a devizapár, s egyelőre nem dőlt el, hogy melyik irányban várható kitörés.

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

