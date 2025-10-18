Deviza
Elképesztő hullámvasutazást mutatott a forint a héten - panaszra viszont nincs okunk

Az árfolyamhullámok erősen megviselhették a gyengébb idegzetű befektetőket. Előbb kis híján megtört az április óta tartó erősödő trend, majd a magyar deviza mindent tarolt. Euró, dollár, zloty? Volt olyan nap, amikor egyik sem volt ellenfél. Míg a hét második felében már ellentétes erők játszottak kidobóst a forinttal. Mégis az erős oldalon zárta a hetet.
Faragó József
2025.10.18, 13:50
Frissítve: 2025.10.18, 14:42

Hét elején még gyengült, hétvégén már erősödött a forint. Az árfolyamhullámok erősen megviselhették a gyengébb idegzetű befektetőket. Az euróval szemben 4 forintos kilengést produkált a héten a forint.

20251007_euroForint_019_VZ
Régen volt ilyen mozgalmas hete a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán

Hullámvasúton ült a forintpiac

Erősödő forinttal indult a hét: hétfő reggel még 392 alatt is járt az euró-forint devizapár. Ami annak köszönhető, hogy 

megnyugtatta a befektetőket a múlt pénteki hitelminősítés, 

amennyiben a magyar adósságbesorolás nem került a bóvli kategóriába. Ugyanakkor a ralizó dollárral szemben nem volt elég ereje a magyar devizának.

Kedden forintgyengülési hullámot láthattunk: az angol font kivételével minden meghatározó és régiós devizával szemben veszített pozíciójából a magyar deviza. Ezt részint a dollár erősödésével, részint a tavaly április óta nem látott gyenge építőipari számokkal magyarázták az elemzők. Kedden délelőtt 393 felett is járt az euró-forint kurzusa, ami

az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna,

ám kedden délután fontos szintről fordult vissza az euró-forint árfolyama, s újra visszaerősödött a forint.

A keddi megingást követően 

szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk.

Euró, dollár, zloty? Ezen a napon egyik sem volt ellenfél.

Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint. Ám itt sem torpant meg a kurzus: hamar 390,2-ig süllyedt. Ami azért érdekes, mert a 30 napos mozgóátlag fontos támaszt jelentett 390,75-nél, amit egy lendülettel letört a kurzus. 

Csütörtökön délelőtt még keménykedett, aztán délben sziesztázott, majd délután újra belehúzott a forint. A magyar deviza számára kedvezően indult a nap, hiszen a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor javítani tudott az előző naphoz képest. Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint az euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Itt azonban megtorpant, s csak a tőzsdezárás előtt folytatódott a hullám, s a kurzus 389,3 közelében zárt.

Pénteken két ellentétes hatás érte a forintot

Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának pozitív híre. 

Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.

Délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.

Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon.

Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval,

két támaszt tört le egy lendülettel a forint.

Ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött, majd újabb forinterősödési hullám érkezett. Az euró-forint 389,1 közelébe süllyedt.

Technikai támasz 388,5-nél húzódik. Az euró-forint tőzsdezáráskor 389,3 közelében mozgott.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1305 cikk

