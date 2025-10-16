Deviza
Erős szinteken mozog a forint, de délután sziesztázott a kurzus

Déli harangszóra megtorpant a magyar deviza. Ám továbbra is az erős oldalon keresi az irányt a forint.
Faragó József
2025.10.16, 15:42
Frissítve: 2025.10.16, 15:44

Délelőtt még erősödött a forint, aztán kora délután megtorpant a magyar deviza, mely továbbra is az erős oldal fontos szintjein mozog.

Jó formában a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Megint támaszt tört a forint

A forint számára kedvezően indult a csütörtöki nap, a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor tudott javítani az előző naphoz képest. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ez 390,3 forintos árfolyamot jelent. 

Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint azt euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Innen azonban felfelé indult a kurzus, s a délelőtt letört 390-es támasz visszatesztje kezdődött. Ennek során kora délután kétszer is kissé 390 fölé szúrt a jegyzés.

Technikai alapon, azt látjuk, hogy már szerdán a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, mely 390,65-nél jelenleg fontos ellenállást képez. Felette 391,80-nál, majd 392,41-nél adódnak akadályok, utóbbi az 50 napos mozgóátlag. 

Míg lefelé tekitve, a 390-es lélektani szint továbbra is tesztelés alatt áll, s majd tőzsdezáráskor kaphatunk információt arról, hogy szignifikáns-e a letörés? További fontos támasz 388,50-nél feszül.

Választási intézkedések gyengítik a forintot

Az Erste elemzői szerint a dollár gyengülése támogatja a forint erősödését. Ugyanakkor a magyar deviza ellen hat, hogy Lázár János után ma reggel már a miniszterelnök is a 14. havi nyugdíjról posztolt, ami erősíti a valószínűségét az újabb, választások előtti jóléti intézkedésnek. Ez masszív teher lenne a költségvetésnek: 

éves szinten mintegy 600 milliárd forintról beszélünk, ami GDP-arányosan 0,7 százaléknak felel meg, s egyértelműen plusz kiadás a nyáron elfogadott költségvetési tervezethez képest.

 

