Régiós devizák a forint erősödésének árnyékában

A Magyar Nemzeti Bank szigorú kommunikációja és a relatíve stabil magyar gazdasági környezet révén a forint 2025-ben felülmúlja a kelet-közép-európai régió többi valutáját, 5,29 százalékos euróval szembeni erősödéssel.

Az MNB retorikája is erősíti a forintot / Fotó: Teknős Miklós

Túlzsúfolt pozíció miatt érzékeny a forint

Ez a jegybanki szigorú retorika hosszabb távon is fennmaradhat,

2026 harmadik negyedéve előtt nem várható kamatcsökkentés,

így erre tekintettel év végéig megmaradhat ez a stabilnak mondható, 390 forint körüli euróárfolyam.

Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk a túlzsúfolt pozíciót, amely miatt a forint érzékeny a globális vagy országspecifikus sokkhatásokra, például az orosz olajjal kapcsolatos uniós vám bevezetésének lehetőségére. Ráadásul a 2026 áprilisában esedékes országgyűlési választások nagyfokú bizonytalanságot hoznak magukkal, és bőséges lehetőséget nyújtanak a piaci szereplőknek az eredményről való spekulációra.

Ez hosszabb távon nagyobb volatilitáshoz és véleményem szerint akár a magyar fizetőeszköz gyengüléséhez is vezethet majd.

Az előzőleg említett árfolyam-emelkedés természetesen nem alakulhatott volna ki az euró dollárral szembeni tartós erősödése nélkül, amely nemcsak a magyar forint, hanem a többi közép- és kelet-európai deviza árfolyamának emelkedését is segítette.

Most vizsgáljuk meg a többi régiós deviza árfolyammozgásait, valamint azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolták ezeket a változásokat.

A cseh korona ellenálló maradhat

A cseh korona (CZK) erősödik, mivel a Cseh Nemzeti Bank (CNB) elsőként zárta le kamatcsökkentési ciklusát, és szigorú előrejelzéseket adott, amelyek kedvező hatással voltak az árfolyamra. A régióban utánunk a csehek árfolyama erősödött a legjobban az euróhoz képest, 3,48 százalékkal.

A gazdaság fellendülése és a pozitív folyó fizetési mérleg is támogatja a CZK erősödését. A CNB nem tervezi egyelőre a kamatemelések megkezdését, de a hosszú távú kamatkülönbözetek és a gazdasági alapok kedvezők, így az árfolyam továbbra is erős maradhat.

A korona már nagyjából 2,4 százalékkal erősebb a központi bank előrejelzéseinél, de a CNB üdvözli ezt a tendenciát, mivel segíthet a tartós infláció csökkentésében, így ez a közeljövőben nem fog fordulópontot hozni. Az alapvető gazdasági mutatók, például a háztartások fogyasztása és a stabilizálódó ipari szektor, pozitív növekedési kilátásokat jelentenek.