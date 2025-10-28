Deviza
EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF443.26 -0.4% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.76 -0.04% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.06% EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF443.26 -0.4% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.76 -0.04% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,315.67 0% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,818 +0.07% OTP31,250 +0.03% RICHTER10,450 +0.1% OPUS570 +0.18% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,971.57 -0.11% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,272.12 +0.27% BUX105,315.67 0% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,818 +0.07% OTP31,250 +0.03% RICHTER10,450 +0.1% OPUS570 +0.18% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,971.57 -0.11% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,272.12 +0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
deviza
régiós devizapiac
árfolyam

Régiós devizák a forint erősödésének árnyékában

Az euró erősödése segítette idén a régiós devizákat is. A forint azonban érzékeny a globális vagy országspecifikus sokkhatásokra. A cseh korona ugyan ellenálló maradhat, ám a lengyel zloty kissé túlértékeltnek tűnik, a román lejt övező kockázatok pedig még távolról sem szűntek meg.
Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője
2025.10.28, 06:57

A Magyar Nemzeti Bank szigorú kommunikációja és a relatíve stabil magyar gazdasági környezet révén a forint 2025-ben felülmúlja a kelet-közép-európai régió többi valutáját, 5,29 százalékos euróval szembeni erősödéssel. 

forint 00304988, MNB Magyar Nemzeti Bank Otthon Start program
Az MNB retorikája is erősíti a forintot / Fotó: Teknős Miklós

Túlzsúfolt pozíció miatt érzékeny a forint

Ez a jegybanki szigorú retorika hosszabb távon is fennmaradhat,

2026 harmadik negyedéve előtt nem várható kamatcsökkentés,

így erre tekintettel év végéig megmaradhat ez a stabilnak mondható, 390 forint körüli euróárfolyam. 

Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk a túlzsúfolt pozíciót, amely miatt a forint érzékeny a globális vagy országspecifikus sokkhatásokra, például az orosz olajjal kapcsolatos uniós vám bevezetésének lehetőségére. Ráadásul a 2026 áprilisában esedékes országgyűlési választások nagyfokú bizonytalanságot hoznak magukkal, és bőséges lehetőséget nyújtanak a piaci szereplőknek az eredményről való spekulációra. 

Ez hosszabb távon nagyobb volatilitáshoz és véleményem szerint akár a magyar fizetőeszköz gyengüléséhez is vezethet majd.

Az előzőleg említett árfolyam-emelkedés természetesen nem alakulhatott volna ki az euró dollárral szembeni tartós erősödése nélkül, amely nemcsak a magyar forint, hanem a többi közép- és kelet-európai deviza árfolyamának emelkedését is segítette. 

Most vizsgáljuk meg a többi régiós deviza árfolyammozgásait, valamint azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolták ezeket a változásokat.

A cseh korona ellenálló maradhat

A cseh korona (CZK) erősödik, mivel a Cseh Nemzeti Bank (CNB) elsőként zárta le kamatcsökkentési ciklusát, és szigorú előrejelzéseket adott, amelyek kedvező hatással voltak az árfolyamra. A régióban utánunk a csehek árfolyama erősödött a legjobban az euróhoz képest, 3,48 százalékkal. 

A gazdaság fellendülése és a pozitív folyó fizetési mérleg is támogatja a CZK erősödését. A CNB nem tervezi egyelőre a kamatemelések megkezdését, de a hosszú távú kamatkülönbözetek és a gazdasági alapok kedvezők, így az árfolyam továbbra is erős maradhat. 

A korona már nagyjából 2,4 százalékkal erősebb a központi bank előrejelzéseinél, de a CNB üdvözli ezt a tendenciát, mivel segíthet a tartós infláció csökkentésében, így ez a közeljövőben nem fog fordulópontot hozni. Az alapvető gazdasági mutatók, például a háztartások fogyasztása és a stabilizálódó ipari szektor, pozitív növekedési kilátásokat jelentenek. 

A munkaerőpiac szűkülése és a bérkövetelések növekedése is várható, de a monetáris politika semleges marad. A cseh gazdaság és a korona erősödése a geopolitikai és belpolitikai zűrzavarokkal szemben is ellenálló maradhat, különösen a szigorú monetáris politikának köszönhetően. 

Az októberi választások előtt nem reagált az árfolyam jelentősen a politikai bizonytalanságra, de utána gyengült, mivel a koalíció megalakítása és a fiskális politika végrehajtása késlekedhet. A várhatóan alacsonyabb infláció ellenére a CNB továbbra is szigorú monetáris politikát tart fenn, amely tovább erősítheti a korona árfolyamát.

A lengyel zloty túlértékeltnek tűnik

Lengyelország növekedési kilátásai továbbra is a legkedvezőbbek a kelet-közép-európai régióban, de számos kockázat terheli a jövőt. A zloty árfolyama túlértékeltnek tűnik, a monetáris politika laza, és a költségvetési hiány növekedése is aggodalomra ad okot. 

A külföldi befektetések és portfólióbeáramlások gyengébb kilátásai csökkenthetik a zloty iránti keresletet, miközben a politikai instabilitás kockázata is nő a korai választások lehetősége miatt. A magas költségvetési hiány és a közkiadások növekedése hosszú távon korlátozhatja a kamatcsökkentéseket, de a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzet nem indokolja a kamatemelést sem. 

A közelmúltban 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, amivel a kamatcsökkentés összesített mértéke már 125 bázispont 2025-ben. Az elmúlt években az inflációt növelő tényezők lassan visszahúzódnak a szolgáltatások költségei esetében is. Úgy tűnik, hogy a nagyobb sokkhatások hiányában a jegybanki céllal összhangban lévő szinten tartó infláció kilátásai továbbra is szilárdak, viszont a laza állami kiadások a jövőben újra fellobbanthatják az árnyomást. 

Továbbá 

  • a Fitch Ratings 
  • és a Moody’s Ratings 

is lefelé módosította a szuverén hitelminősítés kilátásait, hivatkozva a laza költségvetésre és a kormány-elnök közötti politikai csatározásokra. Az energiaárak emelkedése, különösen az EU kibocsátási szabályozásai, tovább súlyosbíthatják a helyzetet, mivel az ország erőteljesen függ a szénenergiától. A jövőbeni monetáris politikai döntések a gazdaság stabilizálására irányulnak, de az enyhítések lassú ütemben várhatók, és a kamatcsökkentések időpontja továbbra is bizonytalan.

A román lej kockázatai nem szűntek meg

A román lej idén elmaradt kelet-közép-európai társaitól, miután május 6-án eltörölték az árfolyamrögzítést. Az euró-román lej az elmúlt néhány hónapban főként az 5,06–5,08 sávban maradt, új egyensúlyt talált, miközben a piacok feldolgozták Románia fiskális kiigazítását és az infláció újbóli emelkedését. 

A fiskális csomag elfogadása enyhítette a politikai bizonytalanságot, bár továbbra is kérdéses, hogy ezeket az intézkedéseket végre tudják-e hajtani. Ráadásul a feltűnő külső egyensúlyhiányok továbbra is kockázatot jelentenek. Tekintettel a kamatcsökkentés korlátozott lehetőségére és a tartós inflációs kihívásokra, nem valószínű, hogy a lej hamarosan erősödni fog, bár ezek az érvek a lej jelentős leértékelődése ellen is felhozhatók. 

A központi bank nyilvánvalóan nem engedheti meg magának a további inflációs nyomást, és az NBR várhatóan fokozottabb aktivitást fog tanúsítani a piacon. A bankpiac visszatért a rendszer enyhe likviditási többletéhez, ami némi mozgásteret biztosít a központi banknak, hogy szükség esetén szigorítsa a feltételeket. 

Bár a piaci helyzet a tavaszi zavarok óta stabilizálódott, a kockázatok teljesen nem szűntek meg a politikában, a fiskális politikában és az inflációban, amely még mindig nem érte el csúcspontját. 

Bár a központi banknak elegendő muníciója van az euró-román lej stabilitásának fenntartásához, ennek ellenére a devizapiac implicit hozamainak emelkedési lehetősége van, ha ezek a kockázatok bármelyike is megvalósulni látszik.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu