Meglépett az euró és a dollár elől a forint: bizakodva várja a devizapiac a fontos döntést

Felülteljesít pénteken a hazai részvénypiac, a Magyar Telekom ralija tartja pluszban a BUX indexet. A font erősödni tudott a dollárral és az euróval szemben is.
K. T.
2025.10.10, 13:04
Frissítve: 2025.10.10, 13:13

Az erős oldalon zárta a péntek délelőttöt a forint, amely számára az S&P késő esti ország-felülvizsgálatának eredménye lehet a meghatározó a következő napokban.

Jól teljesít pénteken a forint az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz javítani tudott a nap első felében a főbb devizákkal szemben. Az euró 0,2 százalékkal lett olcsóbb, a váltási árfolyam ezzel 390,5 alá süllyedt délre. 

A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolyam 338,4-ről a 337,3-as szintig süllyedt.

A régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva felemásan teljesít ma a hazai pénz. A lengyel zlozty 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a cseh korona viszont 0,04 százalékkal drágult.

Az Erste elemzői szerint ma fontosabb adatok, hírek híján csendesebb kereskedés jöhet. A dollár váratlan menetelése mindenesetre indokolttá teszi az óvatosságot a feltörekvő devizák esetében, így a forintpiacon is. Ma piaczárás után érkezik az S&P hitelminősítő őszi felülvizsgálatának eredménye. A jelenlegi negatív kilátású BBB- besorolás változatlan maradhat.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390.4725 -0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A pesti tőzsde felülteljesítő Nyugat-Európával szemben, ahol kisebb mínuszban kereskednek a meghatározó részvényindexekkel. A BUX 0,1 százalékkal emelkedett délután negyed egyig. A magyar blue chipek közül a Magyar Telekom teljesít a legjobban 1,5 százalékos drágulással, a Richter kurzusa pedig 0,6 százalékkal tudott feljebb kerülni.

A Mol a csütörtöki záróáron oldalazik, a napot erősen kezdő OTP részvényei pedig 0,2 százalékkal kerültek lejjebb.

