Meglépett az euró és a dollár elől a forint: bizakodva várja a devizapiac a fontos döntést

Az erős oldalon zárta a péntek délelőttöt a forint, amely számára az S&P késő esti ország-felülvizsgálatának eredménye lehet a meghatározó a következő napokban.

Jól teljesít pénteken a forint az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz javítani tudott a nap első felében a főbb devizákkal szemben. Az euró 0,2 százalékkal lett olcsóbb, a váltási árfolyam ezzel 390,5 alá süllyedt délre.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolyam 338,4-ről a 337,3-as szintig süllyedt.

A régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva felemásan teljesít ma a hazai pénz. A lengyel zlozty 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a cseh korona viszont 0,04 százalékkal drágult.

Az Erste elemzői szerint ma fontosabb adatok, hírek híján csendesebb kereskedés jöhet. A dollár váratlan menetelése mindenesetre indokolttá teszi az óvatosságot a feltörekvő devizák esetében, így a forintpiacon is. Ma piaczárás után érkezik az S&P hitelminősítő őszi felülvizsgálatának eredménye. A jelenlegi negatív kilátású BBB- besorolás változatlan maradhat.