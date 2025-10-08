Forint: tempót váltott a magyar pénz, kevesebbe kerül az euró

Ledolgozta a reggeli, inflációsadat-közlése után összeszedett hátrányát a forint szerda kora délutánra. A hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is javítani tudott délután fél háromig.

Javított szerda délutánra a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A közös európai pénz jegyzése a nap eleji 393,7 forintról 392,2 forintig jött vissza, ami 0,2 százalékos forinterőt mutat.

A reggeli 339,1-es dollár/forint kurzus 337,2 forintig ereszkedett ezzel párhuzamosan, ami napon belül még az amerikai fizetőeszköz előnyét jelzi.