Nagyon készül a forint a csütörtöki ítéletre: üti az árfolyam az eurót

Izgalmasan indult a hét a magyar eszközök piacán az ünnepi pihenőt követően. Az OTP árfolyama történelmi csúcsot döntött, a Rába újabb 15 százalékkal ralizik hétfőn, a forint lendületet vett a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2025.10.27, 12:42
Frissítve: 2025.10.27, 12:46

A reggeli gyengélkedést követően magára talált hétfő délelőtt a forint, ami számottevő előnnyel fordult rá a délutánra a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése a napon belüli 390,2-es csúcsról egészen 389,3-ig jött vissza délig, ami 0,2 százalékos erősödést jelez forint oldaláról nézve.

forint, euró, dollár, OTP
Erősödik hétfőn a forint, az OTP új csúcson / Fotó: Vémi Zoltán

A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a magyar pénz, a keresztátfolyam ezzel 334,3 forintig jött vissza.

A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty jegyzése viszont nem változott.

Az Erste elemzőinek kommentárja szerint az előttünk álló héten számos külhoni esemény, jegybanki ülés mozgathatja meg a forint euróval szembeni jegyzését. Itthon a harmadik negyedéves GDP-adatok publikálása kerül a fókuszba, a várakozásunk szerint negyedéves alapon stagnálhatott a gazdaság. Ez a teljesítmény a bázishatásnak köszönhetően 0,9 százalékos bővülésre lehetett elég.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.2565 -0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A pesti tőzsdét nagyobb mozgások jellemezték, a kereskedés itt is kedvező hangulatban zajlik a hosszú hétvégét követően. A BUX 0,8 százalékkal 105 ezer pont fölé emelkedett a nap feléig, a menetelést a blue chipek közül a Mol vezeti 1,7 százalékkal. Az OTP árfolyama 0,9 százalékkal drágult, a bankpapír nap közben új történelmi csúcsra ért 31 380 forinton.

A Richter papírjai 0,2 százalékkal kerültek feljebb, a Magyar Telekom viszont alulteljesítő ma 1,2 százalékos eséssel.

Az utóbbi hetekben elképesztő ralit mutató Rába menetelése a hét elején is folytatódott, a járműipari holding részvényei újabb 15 százalékkal drágultak.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1311 cikk

 

 

