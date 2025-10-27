Nagyon készül a forint a csütörtöki ítéletre: üti az árfolyam az eurót

A reggeli gyengélkedést követően magára talált hétfő délelőtt a forint, ami számottevő előnnyel fordult rá a délutánra a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése a napon belüli 390,2-es csúcsról egészen 389,3-ig jött vissza délig, ami 0,2 százalékos erősödést jelez forint oldaláról nézve.

Erősödik hétfőn a forint, az OTP új csúcson / Fotó: Vémi Zoltán

A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a magyar pénz, a keresztátfolyam ezzel 334,3 forintig jött vissza.

A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty jegyzése viszont nem változott.

Az Erste elemzőinek kommentárja szerint az előttünk álló héten számos külhoni esemény, jegybanki ülés mozgathatja meg a forint euróval szembeni jegyzését. Itthon a harmadik negyedéves GDP-adatok publikálása kerül a fókuszba, a várakozásunk szerint negyedéves alapon stagnálhatott a gazdaság. Ez a teljesítmény a bázishatásnak köszönhetően 0,9 százalékos bővülésre lehetett elég.