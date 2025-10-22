Rontott kissé a forint, az igazi izgalmakat a tőzsdén kell keresni – rakétaként emelkedik egy magyar részvény

Továbbra is szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, a hazai fizetőeszköz délug ugyanakkor feladta reggel megszerzett csekély előnyét délre a meghatározó devizákkal szemben.

A forint szűk sávban mozof szerdán / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a 388,8-as napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülést jelent.

A dollárhoz képest 0,05 százalékot veszített értékéből a forint, a keresztárfolyam 335,7-ig kúszott fel.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír, hogy továbbra sem látható nagy mozgás a forintpiacon. Az MNB tegnapi kamatdöntő ülésé a vártnak megfelelően sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban nem változtatott. A jegybanki üzenetek továbbra is szigorúak, ami támogatja a forintot a hosszabb ideig fennmaradó magasabb kamatkülönbözeten keresztül.

A pesti tőzsdén nagyobb a lendület, a BUX 0,4 százalékkal 103 848 pontig emelkedett. A blue chipek közül az OTP 30 820 forinton stagnál, a Mol 0,7 százalékkal 2756 forintra drágult, a Richter 1,1 százalékkal 10 420 forintig menetelt, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékkal 1782 forintig szakadt fel.