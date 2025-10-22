Deviza
Ralival indította a napot a 4iG és a Rába, lendületesen kezdett a forint is

Kedvező hangulatan induét a hét utolsó kereskedési napja a pesti tőzsdén, a Rába és a 4iG papírjai kilőttek a rajtnál. A forint erősödik az euróval és a dollárral szemben.
Kedvező a nemzetközi befektetői hangulat szerda reggel a tőkepiacokon, emelkedéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén is. A BUX 0,1 százalékos pluszban, 103 551 ponton rajtolt.

Felfelé indult a pesti tőzsde, kilőtt a 4iG és a RÁba is a rajtnál. A forint javított az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül az OTP kurzusa 0,1 százalékkal 30 790 forintra ereszkedett, a Mol részvényei pedig 0,3 százalékkal 2730 forintog csúsztak vissza.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:34:11
Árfolyam: 2,728 HUF -10 / -0.37 %
Forgalom: 111,482,306 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Richter papírjai 0,3 százalékkal 10 340 forintra drágultak, a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,1 százalékkal 1762 forintra erősödött.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:34:41
Árfolyam: 10,390 HUF +80 / +0.77 %
Forgalom: 62,614,750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Az utóbbi időszak legforróbb magyar részvényei közül a 4iG öt százalékkal lőtt ki a rajtot követően ,a Rába pedig közel négy százalékos pluszban indult.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:33:47
Árfolyam: 4,010 HUF +260 / +6.48 %
Forgalom: 1,219,658,770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A forint lendületesen kezdte a napot a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 389,5 forintról 388,8 forntig szúrt le rövid idő alatt, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent a tőzsdenyitásig.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.2565 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kurzus hasonlóan meredeken, 335,6 forintról 334,8 forintig ereszkedett.

A fégiós devizákhoz képest szintén erősödni tudott kissé a magyar pénz. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

