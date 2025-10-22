Ralival indította a napot a 4iG és a Rába, lendületesen kezdett a forint is
Kedvező a nemzetközi befektetői hangulat szerda reggel a tőkepiacokon, emelkedéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén is. A BUX 0,1 százalékos pluszban, 103 551 ponton rajtolt.
A vezető hazai részvények közül az OTP kurzusa 0,1 százalékkal 30 790 forintra ereszkedett, a Mol részvényei pedig 0,3 százalékkal 2730 forintog csúsztak vissza.
A Richter papírjai 0,3 százalékkal 10 340 forintra drágultak, a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,1 százalékkal 1762 forintra erősödött.
Az utóbbi időszak legforróbb magyar részvényei közül a 4iG öt százalékkal lőtt ki a rajtot követően ,a Rába pedig közel négy százalékos pluszban indult.
A forint lendületesen kezdte a napot a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 389,5 forintról 388,8 forntig szúrt le rövid idő alatt, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent a tőzsdenyitásig.
A dollárral szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kurzus hasonlóan meredeken, 335,6 forintról 334,8 forintig ereszkedett.
A fégiós devizákhoz képest szintén erősödni tudott kissé a magyar pénz. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.