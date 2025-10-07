Deviza
EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.36 +1.28% GBP/HUF450.65 +0.63% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.82% EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.36 +1.28% GBP/HUF450.65 +0.63% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.82%
BUX100,880.51 +0.96% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,475.35 +0.4% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.92 +0.3% BUX100,880.51 +0.96% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,475.35 +0.4% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.92 +0.3%
Szabadesésben a forint, bődületes szakadásban a devizánk - ez az oka a szédületes értékvesztésnek

A hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt. A forint főleg a dollárral szemben néz ki nagyon rosszul.
Mészáros Gergő
2025.10.07, 10:21
Frissítve: 2025.10.07, 11:24

Hatalmas értékvesztésbe kezdett kedd délelőtt a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt a délelőtt közepén. A dollárral szemben 1 százalékos is volt a napi mínusz, 331,5-ről 335,5-ig szakadt a kereszt, mielőtt egy kisebb korrekció indult, az euró ellenében pedig 0,6 százalékos a gödör, 388,5 környékéről zúgott 391,5-ig a kereszt, mielőtt megtalálta a talajt.

Halványulhat a forint kamattámasza, meg is indult a lejtőn a devizánk / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Halványulhat a forint kamattámasza, meg is indult a lejtőn a devizánk

A forint szédületes szakadása annak tudható be, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján úgy fogalmazott

a külső és a belső környezet egyaránt indokolhatja már a kamatcsökkentés megindítását hazánkban.

A tárcavezető kiemelte, véleménye szerint alacsonyabb reálkamat mellett is el lehetne érni hazánkban az inflációs célt, sőt, a kamatok csökkenése szerinte az árfolyam stabilitását sem veszélyeztetné, ahogy az ország finanszírozása is stabil maradhatna egy alacsonyabb kamatkörnyezet mellett is. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
392.0031 +0.82%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nagy Márton hozzátette, véleménye szerint nem arról van szó, hogy a pozitív reálkamatnak el kellene tűnnie Magyarországról, hiszen erre szükség van, a jelenlegi reálkamat ugyanakkor már túl magas. Ilyen magas kamatszinteknél ugyanis már nagyon magassá válik a carry traden, vagyis kamatkülönbözeten elérhető hozam, ezen pedig főleg a külföldiek nyernek igazán nagyot – emelte ki. 

A carry trade egy olyan ügylet, melynek során egy befektető saját, alacsonyabb kamatkörnyezettel rendelkező devizájában hitelt vesz fel, majd ezt a pénzt egy másik, magasabb kamatot fizető országban fektetik be, a kettő közti különbözetet pedig profitként zsebre teszik. 

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
336.3606 +1.28%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint számára a friss fejlemények különösen azért jelentenek nagy érvágást, mert a devizánk árfolyamát az elmúlt hónapokban a stabilnak gondolt kamatpálya által nyújtott támasz emelte világviszonylatban is toplistás magasságokba, már ami az idei felértékelődést illeti. A forint a dollár ellenében járt az idén 17,2 százalékos pluszban is, amikor 328 környékén adták a keresztet, és még ugyan a jelenlegi, 335,2 környéki árfolyam is kifejezetten erősnek tekinthető az elmúlt éveket látva, a csúcsról már több mint 2 százalékos értékvesztést jelent. 

Ezen a vonalon ugyanakkor még biztosan nem érdemes temetni a devizánkat, 

az amerikai jegybank, a Fed ugyanis még csak most kezdi kamatcsökkentési pályáját, a dollár kamattámasza így még biztosan gyengülni fog, ami jót tesz majd a kereszt alakulásának is.

Nagy Márton felszólalásának előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Economx podcastjében már utalt arra, hogy véleménye szerint túlzottan magasak a kamatok hazánkban, és az új jegybanki vezetés óvatossága miatt a kamatkörnyezet csak lassabban fog enyhülni, mint azt a kormány szeretné. 

