Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,292.29 -0.48% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,730 -1.47% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,851.35 -1.63% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.26 +0.12% BUX103,292.29 -0.48% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,730 -1.47% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,851.35 -1.63% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.26 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Az MNB és a forint is kőkemény maradt

Az MNB monetáris tanácsa hozta a vártat. Az erős forint előnyeit ecsetelte Varga Mihály jegybankelnök.
Murányi Ernő
2025.10.21, 16:30
Frissítve: 2025.10.21, 16:47

A forint kedden stabilan lecövekelt hétfői záróértéke közelében, az eurót továbbra is valamivel 389 forint fölé értékeli a bankközi devizapiac, legutóbb délután 4 óra előtt pár perccel 389,3 körül mozgolódott a kurzus, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent. 

forint 00304988, MNB Magyar Nemzeti Bank Otthon Start program
Az erős forint előnyeit ecsetelte az MNB elnöke / Fotó: Teknős Miklós

Kőkemény a jegybank

A nap híre kétségtelenül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a döntése volt, amely a kormányzati nyomás dacára nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,5 százalék.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.4081 +0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az új jegybanki vezetés a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordít a forint stabilitására. Bár az elmúlt hónapokban a forint érdemben erősödni tudott, a miniszteri bejelentést követő egyszázalékos gyengülés rámutat arra, hogy még mindig meglehetősen sérülékeny

– írja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A jegybanki kommunikáció sem változott: az MNB továbbra is hangsúlyozza a devizapiac stabilitásának fontosságát, illetve az óvatos és türelmes megközelítést.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.5705 +0.4%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Varga Mihály ismét kiemelte az erős inflációs alapfolyamatokat és a lakosság magas inflációs várakozásait – bár hangsúlyozta ezek kismértékű csökkenését is.

Hangsúlyozta ugyanakkor a forint erősödésének kedvező hatásait – akár a pénzpiacra, akár az inflációra.

Erősödik a dollár, Trump dicsérte Kínát

A globális piacon ezalatt a dollár kapott erőre, az euró-dollár keresztárfolyam felülről közelíti az 1,16 dolláros eurót, a nap folyamán 0,3 százalékkal csökkent a kereszt, utoljára 1,1607 környékén ingadozott.

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek enyhülése rövid távon támaszt nyújt a zöldhasúnak egyéb fontos hírek hiányában.

Donald Trump amerikai elnök meglepte a piacokat az ázsiai óriással kapcsolatos legújabb kijelentésével, mivel azt mondta, hogy Kína „nagy tisztelettel” bánik az Egyesült Államokkal, azt is hozzátéve, hogy szerinte megállapodásra jutnak. Trump a jövő héten egy dél-koreai gazdasági konferencián találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Eközben folytatódik az amerikai kormányzati leállás, és még mindig nem látszik a fény az alagút végén. A demokraták és a republikánusok között változatlan a patthelyzet, több ezer szövetségi alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldtek, és közülük sokakat elbocsátottak. A finanszírozási válság elmélyül, a szenátus hétfőn sem tudott zöld ágra vergődni.

A forint is gyengült mintegy fél százalékkal a dollárral szemben, délután négy körül 335,5 forintnál járt a zöldhasú.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1307 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu