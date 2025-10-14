Lefelé tart a forint, a dollár meg lenyomja az eurót

Az angol font kivételével minden meghatározó és régiós devizával szemben gyengült kedden délelőtt a forint. Az euró árfolyama 392,8 forint, a dolláré 339,9 forint körül mozog.

Gyengült kedd délelőtt a forint / Fotó: Shutterstock AI Generator

A KSH adatai szerint augusztusban az építőipari termelés a nyers adatok szerint 15,2 százalékkal esett vissza tavaly augusztushoz képest, havi összevetésben is 11,4 százalékkal volt kevesebb az építőipari termelés volumene. Utoljára 2024 áprilisában voltak ilyen gyengék az építőipar számai – írja az MBH Bank.