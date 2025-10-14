Deviza
EUR/HUF393.24 +0.39% USD/HUF340.48 +0.51% GBP/HUF451.88 +0.05% CHF/HUF423.37 +0.55% PLN/HUF92.26 +0.34% RON/HUF77.27 +0.36% CZK/HUF16.17 +0.34%
BUX102,389.96 -0.21% MTELEKOM1,796 +0.11% MOL2,740 -1.97% OTP30,160 +0.2% RICHTER10,460 +0.29% OPUS553 +0.54% ANY7,220 -1.94% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,545.09 -0.51% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,190.64 -0.77%
Lefelé tart a forint, a dollár meg lenyomja az eurót

Továbbra is lejtőn a hazai deviza. A dollárral és az euróval szemben is veszített erejéből a forint.
Murányi Ernő
2025.10.14, 12:48
Frissítve: 2025.10.14, 13:05

Az angol font kivételével minden meghatározó és régiós devizával szemben gyengült kedden délelőtt a forint. Az euró árfolyama 392,8 forint, a dolláré 339,9 forint körül mozog.

túlzottdeficit-eljárásköltségvetés forint
Gyengült kedd délelőtt a forint / Fotó: Shutterstock AI Generator

A KSH adatai szerint augusztusban az építőipari termelés a nyers adatok szerint 15,2 százalékkal esett vissza tavaly augusztushoz képest, havi összevetésben is 11,4 százalékkal volt kevesebb az építőipari termelés volumene. Utoljára 2024 áprilisában voltak ilyen gyengék az építőipar számai – írja az MBH Bank.

Vegyes mozgásokat láthattunk hétfőn a hazai állampapírpiacon. A rövid oldalon a 3 hónapos hozamok 4 bázisponttal (bp) lejjebb jöttek, a többi lejáraton stagnáltak, a hosszún –1 bp és +2 bp közötti mozgások voltak. A 10 éves hozam 1 bázisponttal 6,77 százalékra csökkent. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 417 bázispontos felár látható.

A dollár eközben az euró ellenében is erősödik. A keresztárfolyam délre 1,1553 dollárra esett.

Annak ellenére, hogy – amint az Erste kiemeli – hétfőn a philadelphiai Fed elnöke, Anna Paulson jelezte, támogatja a kamatok további két 25 bázispontos csökkentését ebben az évben, mivel a monetáris politikának figyelembe kell vennie a vámok fogyasztói árakra gyakorolt hatását is.

Számomra a lényeg az, hogy egyszerűen nem látom azokat a feltételeket, különösen a munkaerőpiacon, amelyek valószínűsíthetően a vámok okozta áremelkedéseket tartós inflációvá alakítanák

– mondta Paulson.

