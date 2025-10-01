Hátszélben tör előre a forint, meddig erősödhet még a magyar fizetőeszköz?

Noha szerda reggel leállt az amerikai kormányzat működése, miután a republikánusok és a demokraták a kongresszusban nem tudtak megegyezni az ideiglenes finanszírozásról, ez a hír korántsem jön rosszul a forintnak.

Az amerikai kongresszusból fúj a forint hátszele / Fotó: AFP

A leállás ugyanis főként a dollárt gyengíti, hiszen ahogy az MBH Bank írja reggeli jegyzetében, a felfordulás nagyjából napi 400 millió dolláros költséget okoz az Egyesült Államoknak, több százezer szövetségi alkalmazott kerül kényszerszabadságra, és a szeptemberi foglalkoztatási adatok közlése is elmarad.

Szintén a dollár erősödése ellen hat az a kedd késő délutáni hír, hogy az amerikai Conference Board fogyasztói bizalmi indexe alulmúlta a várakozásokat, az előző havi 97,8 pontról 94,2 pontra csökkent.

A vezető amerikai tőzsdeindexek, mintha mi sem történt volna, emelkedéssel zárták a napot, ám a dollár lejtőre került az euróval szemben. A tendenciát egy keddi német adat is támogatja. A legnagyobb európai gazdaságban tudniillik a harmonizált fogyasztói árindex a várakozásokat meghaladva 2,4 százalékra emelkedett szeptemberben.

A közösségi deviza egységéért már 1,1752 dollárt kell adni délelőtt 10 körül, s az emelkedő trendre, ahogy ez ilyen esetekben sűrűn előfordul, a magyar fizetőeszköz is felült.

A forint minden meghatározó európai és régiós devizával szemben izmosodott a keddi záró árfolyamokhoz mérten.

A zöldhasú kurzusa újra 331 forint alá került, mintegy 0,4 százalékkal lemorzsolódva.