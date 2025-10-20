Megtorpant a forint, a kamatdöntés mutathat irányt
A hétfői tőzsdenyitás előtt, még illikvid piacon, 388,9 közelében is járt az euró-forint, vagyis az erős oldalon egy támaszt tesztelt. Majd nyitáskor 389,4 közelébe emelkedett a jegyzés. Délelőtt pedig 389,8 közelébe emelkedett a kurzus. Kedden az MNB mutathat irányt a forintnak.
Kedden kamatdöntés vár a forintra
Az elmúlt napokban ismét erősödni tudott a magyar deviza. Az euró-forint a 389 körüli szinteken mozog, míg az elmúlt a hetekben 393 feletti jegyzés volt jellemzőbb.
A javuló piaci környezet és a támogató monetáris környezet is segíti a forint erősödését.
Kedden a befektetők az MNB kamatdöntésére figyelhetnek, illetve az ezzel kapcsolatos kommentárok adhatnak iránymutatást.
A pénteki forinterősödést követően a 388,50-es támasz közelében fordult az euró-forint árfolyama. A grafikonra pillantva több ellenállás is látható rövid távon, melyeket az emelkedéshez át kellene törni. Elsőként a 390-es szint, majd a 30 napos mozgóátlag 390,39-nél, ezt követően pedig az 50 napos mozgóátlag, illetve az április óta tartó csökkenő trendvonal 392 felett. A technikai indikátorok forinteladási jelzésre hajlanak, de még nem érkezett egyértelmű szignál.
A 30 napos mozgóátlag közelében tartózkodik a dollár-forint árfolyama, mely jelenleg 333,46-nál jelent támaszt. Amenyiben sikerülne tartósan felette maradni, a következő fontos ellenállás az 50 napos mozgóátlag 335,40-nél, míg alul 330,91-nél húzódik fontos támasz. A technikai indikátorok itt is forinteladási jelzést adhatnak a napokban.
Hétfőn délelőtt 334,5-ig emelkedett a dollár-forint.
Hétfőn délelőtt a zloty-forint 92 közelébe emelkedett, ám délre 91,8 közelébe süllyedt a jegyzés. Úgy látszik hétfőn is folytatódik
a szűk sávba szorult lengyel és a magyar deviza
pénteken látott birkózása. Továbbra sem bír egymással a zloty és a forint.