Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.34 +0.1% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.04 +0.1% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.34 +0.1% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.04 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,480.37 +0.5% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,774 +1.08% OTP30,590 +0.85% RICHTER10,280 -0.78% OPUS547 -2.19% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS156.5 -0.96% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,936.15 +0.83% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,215.87 +0.53% BUX103,480.37 +0.5% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,774 +1.08% OTP30,590 +0.85% RICHTER10,280 -0.78% OPUS547 -2.19% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS156.5 -0.96% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,936.15 +0.83% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,215.87 +0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Megtorpant a forint, a kamatdöntés mutathat irányt

Még mindig erős szinteken mozog a magyar deviza. De a forintpiac kivár a keddi magyar kamatdöntés előtt. Tovább folytatódik a zloty és a forint végeláthatatlan birkózása.
Faragó József
2025.10.20, 13:08

A hétfői tőzsdenyitás előtt, még illikvid piacon, 388,9 közelében is járt az euró-forint, vagyis az erős oldalon egy támaszt tesztelt. Majd nyitáskor 389,4 közelébe emelkedett a jegyzés. Délelőtt pedig 389,8 közelébe emelkedett a kurzus. Kedden az MNB mutathat irányt a forintnak.

20251007_euroForint_015_VZ
Megtorpant a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Kedden kamatdöntés vár a forintra

Az elmúlt napokban ismét erősödni tudott a magyar deviza. Az euró-forint a 389 körüli szinteken mozog, míg az elmúlt a hetekben 393 feletti jegyzés volt jellemzőbb.

A javuló piaci környezet és a támogató monetáris környezet is segíti a forint erősödését.

Kedden a befektetők az MNB kamatdöntésére figyelhetnek, illetve az ezzel kapcsolatos kommentárok adhatnak iránymutatást.

A pénteki forinterősödést követően a 388,50-es támasz közelében fordult az euró-forint árfolyama. A grafikonra pillantva több ellenállás is látható rövid távon, melyeket az emelkedéshez át kellene törni. Elsőként a 390-es szint, majd a 30 napos mozgóátlag 390,39-nél, ezt követően pedig az 50 napos mozgóátlag, illetve az április óta tartó csökkenő trendvonal 392 felett. A technikai indikátorok forinteladási jelzésre hajlanak, de még nem érkezett egyértelmű szignál. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A 30 napos mozgóátlag közelében tartózkodik a dollár-forint árfolyama, mely jelenleg 333,46-nál jelent támaszt. Amenyiben sikerülne tartósan felette maradni, a következő fontos ellenállás az 50 napos mozgóátlag 335,40-nél, míg alul 330,91-nél húzódik fontos támasz. A technikai indikátorok itt is forinteladási jelzést adhatnak a napokban. 

Hétfőn délelőtt 334,5-ig emelkedett a dollár-forint.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
334.3363 +0.1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hétfőn délelőtt a zloty-forint 92 közelébe emelkedett, ám délre 91,8 közelébe süllyedt a jegyzés. Úgy látszik hétfőn is folytatódik

 a szűk sávba szorult lengyel és a magyar deviza 

pénteken látott birkózása.  Továbbra sem bír egymással a zloty és a forint.

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu