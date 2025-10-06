Forint: nagyot zakózott a devizánk, mielőtt megtalálta a kapaszkodót - indul a szépítés?

Jelentős kilengéseket látni a forint árfolyamában a hét első napján mindkét fontosabb fronton, a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is felült a hullámvasútra, a délután azonban – jelenleg legalábbis úgy tűnik – a jelentős korrekcióról szól a hazai deviza háza táján.

Megkapaszkodott a forint a devizapiaci csúszdán / Fotó: Vémi Zoltán

Megkapaszkodott a forint a devizapiaci csúszdán

A forint a késő délelőtti, kora délutáni órákra mindkét fontosabb fronton szemmel látható napi mínuszba került, az euróval szemben a reggeli 387,8-as szintről egészen a 389,4-es árfolyamsávig szakadt a devizánk, a lendület hiánya pedig a dollár ellenében is egyértelműen szembetűnő volt, hiszen a kereszt a reggeli 330,6-ról 334,0-ig zuhant, mielőtt lábra tudott állni.