Újra lefordult a forint, a dollár meg erősödik

Az új hét erősödő forinttal kezdődött, hétfő reggel már 392 alatt is járt az euró-forint devizapár. Megnyugtatta ugyanis a kedélyeket péntek este, hogy a magyar adósságbesorolás nem került a bóvli kategóriába – írja az Erste.
Bár egy ilyen lépésnek kicsi volt a valószínűsége, összességében egy fontos bizonytalansági faktor tűnt el a piacról – tették hozzá.
Pénteken amúgy a forint árfolyamát is megviselték Donald Trump amerikai elnök legújabb, Kínával szembeni vámfenyegetései. A hazai deviza 0,5 százalékkal gyengült az euróval szemben, a közösségi deviza 393,1 forinton zárt.
A héten piacbefolyásoló gazdasági adatok híján maradnak a politikai hírek. Az új francia kormánnyal, az amerikai–kínai csörtékkel kapcsolatos hírek mozgathatják leginkább az árfolyamot, de fókuszban marad a közel-keleti békefolyamat, valamint az orosz–ukrán háború is.
A kora reggeli forintrali után egyébként újra lefelé indult a magyar fizetőeszköz árfolyama, ám a 392,32 forintos eurókurzus még mindig kismértékű forinterősödést jelent a múlt heti záróértékhez képest. Hasonló a helyzet a többi meghatározó, illetve régiós deviza viszonylatában is, a dollár kivételével valamennyiükkel szemben őriz még valamennyit reggel szerzett előnyéből a forint.
A zöldhasú viszont mintegy 0,2 százalékkal, 338,3 forintig kapaszkodott.
A napon belüli fordulatban közrejátszhatott az euró-dollár keresztárfolyam ereszkedése is, hiszen az euró 0,3 százalékkal 1,1586 dollárra gyengült az elmúlt másfél órában.
Piaci megfigyelők szerint a határidős amerikai tőzsdeindexek markáns emelkedése arra utal, hogy Trump legújabb vámfenyegetésének negatív hatása az amerikai eszközökre rövid életű marad.
Eközben a Franciaországban zajló politikai dráma – az új kormány megalakítása dacára – egyelőre korlátozza az euró erősödését. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök várhatóan még a keddi határidő előtt bemutatja a 2026-ra szóló új költségvetési tervezetét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.