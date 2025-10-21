Most dőlhet el a forint sorsa: gyengén várja a devizánk az MNB kamatdöntését, kiemelten fontos lesz Varga Mihály beszéde

Gyenge formában fordul rá a forint az MNB délutáni kamatdöntésére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton talajvesztésben van a késő délelőtti órákban. A forint lendületének megakadása elsősorban a dollár erősödésének tudható be, az amerikai deviza ugyanis ismét erőre kapott, napon belül már 0,2 százalékos pluszban jár a DXY index alakulása szerint, ennek pedig rendszerint negatív hatása van a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.

Ritka fontos napja lesz a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán

A forint az euróval szemben egyelőre relatíve jól tartja magát, a közös deviza egységéért 389,5 forintot kell fizetni 11 óra környékén, 0,2 százalékkal többet, mint a kora reggeli órákban.