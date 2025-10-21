A General Motors lezárta a zöld korszakát, még mielőtt elkezdődött volna

A vámháború miatt kisebb veszteség éri a General Motorst (GM) a korábban becsültnél, ennek örömére rögtön javított is az idei üzleti évére vonatkozó kilátásain az amerikai autóipar legnagyobb szereplője. Pedig a méretéhez képest nem számottevő az a félmilliárd dollár, amit a vámon meg tudnak spórolni, s így „csak” 3,5-4,5 milliárd dollárjukba kerül a Donald Trump-féle vámszámla, amit kénytelenek az idén lenyelni.

General Motors-márkakereskedés Floridában. Közelítenek Donald Trumphoz / Fotó: NurPhoto via AFP

A tőzsde mindenesetre ennek is nagyon tud örülni, a GM árfolyama 8 százalékot erősödött a New York-i nyitás előtti elektronikus kereskedésben. Ebben persze az is benne van, hogy a GM az idei évre várható nyereségét a 10–12,5 milliárd dolláros sávból feljebb, a 12–13 milliárdos tartományba srófolta fel.

A General Motors csak bukott a zöldátálláson

Azaz a nyereség harmadával több lett volna, ha az egy évvel korábbi szabályozók mellett működött volna tovább a GM, amely a harmadik negyedévről szóló gyorsjelentésében az LSEG 2,31 dolláros elemző konszenzusával szemben 2,80 dolláros egy részvényre eső nyereségről (EPS) számolt be, ez is fokozta a jókedvet. Az autógyártó a hó elején jelezte, hogy

lekönyvelte azt az 1,6 milliárd dolláros veszteséget, amit az elektromosautó-üzletágának leértékelődésével szenvedett el,

ezzel kapcsolatban Mary Barra vezérigazgató a részvényeseknek írt levelében utalt arra, hogy az elektromos autók vásárlásához járó 7500 dolláros adókedvezmény szeptember végi, Donald Trump általi eltörlésével és a levegőtisztasági előírások lényeges fellazításával új helyzet állt elő, amelyhez a General Motors is alkalmazkodik.

Jövőre még tovább csökkentik a villanyautóik gyártásán elszenvedett veszteségeiket, kapacitásaikat a kereslethez igazítják, magyarán nem erőltetik az adókedvezmény eltörlésével gyakorlatilag versenyképtelenné váló zöldátállást. Trump azonban nem csak elvett

a General Motors,

a Ford

és a Stellantis

alkotta detroiti hármasfogattól, de vissza is adott valamennyit, igaz, nem sokat, de ezért Barra így is hálát rebegett az elnöknek. Az a cél ugyanis, hogy az Amerikában dolgozó autógyártók az alkatrészimportjukat sújtó megemelt vámok miatt meggyengülő versenyképességét egyenesbe hozzák.