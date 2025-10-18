Hazai tőzsdei céget gazdagíthat a találmány, amelyet már az MVM is tesztel

A GeoAkku egy hidrogénalapú energiatároló rendszer, amely képes a megújuló forrásokból származó felesleges energiát átalakítani, majd közép- és hosszú távon biztonságosan eltárolni, hogy azt később, az igényeknek megfelelően visszatáplálhassa a hálózatba - derül ki a BÉT Xtend-piacán jegyzett Épduferr közleményéből, amely a rendszert feltaláló Meleghegyi András csütörtök este a Tőzsdefórum szervezésében elhangzott előadásán alapul.

A GeoAkku föld alá kerülő talajszondái / Fotó: Épduferr

Mit tud a GeoAkku?

S hogy mi köze ehhez az Épduferrnek, nos az építőipari vállalat 50 százalékos tulajdonában álló GeoAkku Kft. hasznosítja a találmányt, melynek tesztüzemét az MVM már meg is kezdte, de a Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó Kft. is vizsgálja az akku illeszthetőségét a működéséhez.

A Meleghegyi András által feltalált és szabadalmaztatott energiatároló pontosan a megújulóenergia-felhasználás útjában álló legnagyobb problémára kínál megoldást, másrészt csökkenti az adott pillanatban fölös energia elpocsékolását is.

A megújulók ugyanis az időjárási körülményektől függően, azaz távolról sem egyenletesen érkeznek a villamosenergia-rendszerbe, ami jelentős gondokat okozhat. Idén például Spanyolországban úgynevezett blackouthoz, azaz az áramellátás totális leállásához vezetett az egyenetlen terhelés.

A villamosenergia-rendszer ugyanis csak akkor működik stabilan, ha a termelés és a fogyasztás minden pillanatban kiegyensúlyozott.

Ha túl sok energia érkezik a hálózatba, de nincs elég felhasználó, az feszültségingadozást és hálózati zavarokat okoz.

A hirtelen jelentkező megújuló energiatöbblet pedig komoly kihívást jelent azoknak az alaperőműveknek, amelyek műszaki adottságaik miatt nem képesek gyors le- vagy felszabályozásra. Ezeket a rendszereket nem lehet rugalmasan hozzáigazítani a pillanatnyi termelési ingadozásokhoz, ami feszültséget okoz a teljes energiahálózatban.

Mindezekre a problémákra kínál tehát megoldást a szabadalmaztatott magyar találmány, amelynek szabadalmi bejelentésére Magyarországon 2022-ben került sor, az Európai Szabadalmi Szervezet pedig 2023-ban fogadta el a bejelentést, aminek alapján

jelenleg 54 országban van folyamatban a szabadalmaztatás nemzeti szakasza.

A technológia működése

Műszaki szempontból a technológia lényege, hogy az elektromos áram vízbontással hidrogént és oxigént állít elő, majd a hidrogént szabadalmaztatott formájú és működésű talajszondákba juttatja. A felhasználás előtt pedig a hidrogént vissza alakítja elektromos árammá, vagy földgázba keverve visszatáplálja a rendszerbe.

Rendkívül lényeges, hogy a hidrogént a szondában egy teljes egészében víz alá merülő tárolószerkezetet alkalmazásával vízoszlop veszi körül, ami természetes módon gátolja a hidrogén diffúzióját, lehetővé téve a hosszú távú, akár szezonális energiatárolást is.

Ötvözi a föld alatti hidrogéntárolás - például sóbarlangok, kiürült gázmezők előnyeit, miközben kizárja ezek hátrányait, úgy mint a rendkívül magas beruházási költségeket, a ritka és csupán korlátozottan elérhető geológiai adottságokat.