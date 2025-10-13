Gyorsjelentési szezon: hamarosan kiderül, hová tűnhetett az európai cégek profitja

Tengerentúli társaikhoz képest jóval visszafogottabb eredményvárakozással vágnak neki a gyorsjelentési szezonnak az európai vállalatok. A kontinens zászlóshajójának számító Stoxx 600 index tagjainak árbevétele átlagosan 0,3 százalékkal csökkenhetett a harmadik negyedévben éves alapon, nyereségük pedig 0,2 százalékkal apadhatott az LSEG Lipper prognózisa alapján.
Az európai cégek ezzel jócskán alulteljesítők lehettek a szeptemberben zárult három hónapban az amerikai vállalatokhoz képest, melyektől a bevétel és a profit sorokon is számottevő javulásra számít a piac.
A tíz szektor közül mindössze háromnál – ingatlan, pénzügy és ipar – maradhatott emelkedő pályán a nyereség, míg a bevételek tekintetében a szektorok felénél várható bővülés.
A Stoxx 600 cégek teljesítményét leginkább az energiaszektor ronthatja le, nélküle ugyanis 0,1 százalékos nyereségbővülést és 0,6 százalékos forgalomnövekedést valószínűsít az adatszolgáltató.
A legnagyobb mértékben az ingatlanszektor képviselőinek profitja nőhetett, a várakozások szerint átlagosan 5,6 százalékkal. Meglepő módon ezt azzal együtt sikerülhetett elérni, hogy a bevételük két számjegyű mértékben esett vissza.
A pénzügyi vállalatok másfél százalékkal magasabb profitról számolhatnak be, miközben a bevételek kisebb mértékben itt is apadhattak.
A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt az iparcégek szállíthatták, melyek profitjukat és forgalmukat egyaránt feljebb tornázhatták a legutóbbi negyedévben, egyedüliként a 10 szektor közül.
Az európai technológiai szektor az amerikai társaiénál jóval gyengébb időszakról adhat számot, profitja ugyanis kis jóindulattal is stagnálhatott, miközben bevétele is csak csekély mértékben bővülhetett.
Az egészségügyi szektorban a bevételek növelését várhatóan nem sikerült a profit soron is megismételni, az alapvető fogyasztási cikkeket termelőknek pedig ez egyik fő mutató tekintetében sem jött össze.
Csalódást keltő időszakon lehetnek túl az energiacégek és a nyersanyagtermelő szektor is, melyeknél a forgalom egyaránt közel 5 százalékkal, a nyereség pedig bő 3 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól.
A tartós fogyasztási termékeket előállítók hiába növelték forgalmukat átlagosan 1 százalékkal, a profit tekintetében így is számottevő, 4 százalék feletti zsugorodásról számolhatnak be.
A sereghajtók a közműcégek lehetnek, ahol a bevételek biztató, 2,7 százalékos emelkedése ellenére csaknem 6 százalékkal zuhanhatott a nyereség.
A héten 11 vállalat fedi fel lapjait, közülük a svéd Ericsson keddi beszámolója, az ASML csipgyártó szerdai, valamint a német Sartorius csütörtöki jelentése ígérkezik izgalmasnak.
