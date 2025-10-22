Keserű felismerés: letették az emberek a söröskorsót, Heinekenből is kevesebb fogy

A kelleténél is gyengébben fogynak a Heineken sörei, a holland óriásvállalat idén már másodszor figyelmeztette erre a befektetőit, s az amszterdami tőzsdenyitás után ennek meg is lesz a kézzelfogható eredménye. Amikor a második negyedévet lezáró, július végén publikált gyorsjelentésben erre először tettek utalást, azt a részvényárfolyam 8 százalékos zuhanása követte.

A Heineken közel hárommillió hektoliterrel adott el kevesebb sört a harmadik negyedévben, mint tavaly / Fotó: Imaginechina via AFP

Pedig akkor csak azt kommunikálták, hogy az idén a növekedés helyett legfeljebb stagnálás lesz, most viszont enyhén lefelé görbítették a söreladási grafikon előremutató szárát. A világ második legnagyobb sörgyártója már évek óta küzd a sörfogyasztás fellendítéséért, de komoly sikereket nem tud felmutatni, termékeiből rendszerint akkor fogy extra mennyiség, amikor valamely nagy nemzetközi sporteseményt szponzorál.

A Heineken áremelésekkel próbálkozik

Az idén nem volt ilyen. Amúgy pedig a gyengülő kereslet bevételerodáló hatásait áremelésekkel igyekszik eltüntetni, és kisimítani a részvényesek homlokán redőző ráncokat. Ezt persze egy szintig a költségek emelkedése is indokolja.

A befektetők nem ülnek fel a szemfényvesztésnek, s a sikert az eladott hordók mennyiségében mérik,

mivel az mutatja meg igazán, hogy mennyire gördülékenyen megy az üzlet. A Heineken a harmadik negyedévet 8,71 milliárd eurós bruttó árbevétellel zárta, ez 4 százalékos éves alapú csökkenés. A vállalat nyereségadatot ezúttal nem közölt, csak annyit árultak el, hogy az üzemi profit bővülése az éves tervben megcélzott 4–8 százalékos sáv alsó széle felé tendál.

Ázsiában minimális visszaeséssel vészelte át a harmadik negyedévet a Heineken / Fotó: Imaginechina via AFP

Az a stratégiaváltás sem hozott eredményt, amely a prémiumminőségű, magasabb haszonkulccsal értékesíthető sörfélék preferálását helyezte a fókuszba, ezekből a harmadik negyedévben 2,2 százalékkal kevesebb fogyott, bár az idén még 0,4 százalékos pluszban vannak ebben a szegmensben.

A Heineken a negyedév során összesen 59,0 millió hektoliter sört értékesített, szemben az egy évvel korábbi 61,9 milliós volumennel. A régiónkénti megoszlás a következő volt:

Afrika és Közel-Kelet: 6,8 millió hektó (plusz 2,0 százalék)

Amerika: 20,5 millió hektó (mínusz 7,4 százalék)

Ázsia és a csendes-óceáni térség: 10,6 millió hektó (mínusz 0,8 százalék)

Európa: 21,2 millió hektó (mínusz 4,7 százalék)

A visszaesésre szóló magyarázatul a hollandok az idén már megszokottnak mondható lemezt vették elő, eszerint a makrogazdasági kihívások súlyosbodása miatt tették le a söröskorsót az emberek, nem az egészséges életmód utáni vágyakozás késztette őket erre a lépésre. Dolf van den Brink vezérigazgató rá is tett egy lapáttal, mondván, a volatilitás a harmadik negyedévben az eddigieknél még hangsúlyosabbá vált.

Ha a bizonytalanságok nem terhelik tovább a rendszert, a kereslet is normalizálódni fog

– jövendölte a Heineken első embere, de hogy ez mikorra várható, arról nem tett említést, erre ugyanis cégének csekély hatása van. A sör kifejezetten az a termék, amelyet regionális piacok kiszolgálására helyben érdemes gyártani, a palackok, a sörösdobozok utaztatása ugyanis csak egy bizonyos sugarú körben éri meg, ezenkívül már veszteséges.