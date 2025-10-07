Amikor Trump lábon lövi magát: India jobban vonzza a tőkét, mint valaha

Hatalmas ütemben nő az indiai tőzsde népszerűsége, az ország immár a harmadik helyre ért fel az idei ranglistán, amit a legnagyobb elsődleges kibocsátások (IPO) alapján állított össze az LSEG. S nem csak a hazai cégek élnek a megmérettetés és a forrásszerzés ezen módszerével, hanem olyan világcégek is, mint a dél-koreai LG Electronics, amely a helyi leányvállalatát vezeti be a napokban a mumbai börzére.

Euisun Chung a Hyundai és Ashish Chauhan, a mumbai tőzsdei vezérigazgatója becsenget a dél-koreai autógyártó indiai IPO-ján / Fotó: Anadolu via AFP

Követve a Hyundai Motor Indiát, amelynek részvénye a tavaly októberi IPO-ja óta 32 százalékkal drágult, kedvet csinálva a honfitárs cégnek. A háztartási gépek és szórakoztatóelektronikai berendezések egyik legnagyobb forgalmú globális gyártójaként ismert LG Electronics a 1080-1140 rúpiás sávban hirdette meg részvényeit, de emelhette volna magasabbra is a lécet, hiszen a nagy nemzetközi IPO-kat árgus szemmel követő tőkeerős szuverén alapok a sáv felső részén vásároltak be a papírból.

Az indiai IPO-piac a legaktívabbak közé tartozik

Nem is keveset, az 1,3 milliárd dolláros kibocsátásból többi között a Norvég Szuverén Alap és szingapúri társa, a GIC, valamint Abu Dhabi állami vagyonalapja (ADIA) is jegyzett, továbbá a népszerű IPO-knál elmaradhatatlan Blackrock, és természetesen a legnagyobb falatot kihasító helyiek, köztük a SBI and HDFC befektetési társaságok is megtették a tétjeiket. A 102 millió felkínált részvény 30 százalékát a horgony befektetőknek tették félre, a 392 millió dolláros csomag rögtön el is kelt. Ebből

a Blackrock 10,95 dollárért

a GIC 19,27 dollárért,

a Norvég Alap 11,83 dollárért,

az ADIA 11,49 dollárért jegyzett.

A kisbefektetők előtt ma nyílik meg a terep, hogy egy olyan gyümölcsöző iparvállalatba fektessenek, amely a Samsung és a Whirlpool ligájában játszik. A horgony befektetők jelenléte egyébként biztonságot is jelent a számukra, hiszen ők vállalták, hogy meghatározott időintervallumon belül nem válnak meg a részvényeiktől, ez jellemzően egy év szokott lenni Indiában.

Az LG hatalmas kapacitásokat épített ki Indiában, ahol a második legnagyobb háztartásigép-gyártónak számít / Fotó: NurPhoto via AFP

Érdekesség, hogy a Donald Trumppal dacoló, az olcsó orosz nyersolaj vásárlása miatt 50 százalékos amerikai büntetővámmal sújtott, s meghunyászkodni még az amerikai elnök előtt sem hajlandó India piacán épp most debütál az LG Electronics India, amely már tavaly decemberben benyújtotta a tőzsde lépéshez szükséges dokumentációt, de a Trump színrelépésével megváltozott, bizonytalanná vált világgazdasági helyzetben elhalasztotta a májusra tervezett IPO-t.