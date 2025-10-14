Johnson & Johnson: mankó nélkül még jobban megy az üzlet
Tovább karcsúsodik a Johnson & Johnson (J&J), az egészségipar amerikai gigásza a nyereséges ortopédiai üzletágát választja le, és állítja önálló pályára DePuy Synthes néven. Az ilyenkor szokásos koreográfia az üzletág tőzsdére vitele lehet, ami tetemes summát hozhat a J&J számlájára. Ebben a kérdésben azonban nem született döntés, több forgatókönyvet is vizsgálnak a vállalatnál.
Az ortopédiai üzletág kiszervezését másfél-két év alatt tervezik végrehajtani, de ennek az első lépéseit egy kétéves szerkezetátalakítási program keretében már 2023-ban meghirdették. A Johnson & Johnson akkor jelezte, hogy leállítja egyes ortopédiai termékeinek értékesítését néhány piacán, és több országból teljesen kivonul. A J&J ortopédiai részlege, amely
- csípőimplantátumokat,
- térdprotéziseket,
- vállimplantátumokat,
- sebészeti eszközöket
- és egyéb termékeket
gyárt, 9,2 milliárd dolláros forgalommal zárta a tavalyi üzleti évet, ez az anyacég teljes bevételének egytizedének felel meg. Jövedelmezőség terén azonban vannak az ortopédiánál sokkal dinamikusabban fejlődő területek, a vállalat szerint elsősorban ez indokolja a leválasztást.
Tovább karcsúsodik a Johnson & Johnson
A Johnson & Johnson ezek közé sorolja az onkológiát, az immunológiát, a neurológiát, a sebészetet, a látásgondozást és a szív- és érrendszeri betegségek kezelését, ezek mind gyorsan növekvő, magas haszonkulcsú területeknek számítanak üzleti szempontokból.
Ezt szelídebb formában fogalmazta meg Joe Wolk, a J&J pénzügyi igazgatója, aki szerint
a J&J elérkezett ahhoz a fázishoz, ahol az ortopédia innovatív fejlesztése már több energiát és szakértelmet kíván, emiatt az üzletág valószínűleg jobb kezekben lesz új tulajdonosánál, valahol máshol.
Így látták ezt a fogyasztó egészségügyi üzletág leválasztásánál is, amelynek „szabadjára engedéséről” 2021 novemberében döntöttek. A Kenvue nevet rá egy évre adták az új vállalatnak, melynek részvényeit 2023 májusában bevezették a New York-i tőzsdére, a cég akkor 41 milliárd dollárt ért, éves forgalma 15 milliárd dollár volt. A J&J az utolsó 9,5 százalékos pakettjétől tavaly vált meg 3,75 milliárd dollárért. A többi között
- a Tylenol,
- a Listerine,
- a Neutrogena,
- a Johnson’s Baby
- és a Nicorette
márkákról ismert Kenvue eddigi rövid tőzsdei pályafutása nem mondható mámorosnak, a cég 39 százalékot veszített piaci értékéből az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) óta.
Az ortopédiai üzletág leválasztásáról szóló hivatalos hírt a harmadik negyedéves gyorsjelentésébe burkolva tette közzé a J&J, amely egyébként kellemes adatokkal kényeztette a befektetőit, egyszersmind felfelé javította a teljes üzleti évére vonatkozó kilátásait.
Erős negyedév után átírták a terveket
Éves bevételét 300 milliós emeléssel a 93,5–93,9 milliárd dolláros sávba tette át, miközben a Wall Street-i elemzők csak 93,4 milliárdot prognosztizáltak. A negyedéves bevétel 23,99 milliárd dollár volt, 6,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál, és verte az LSEG 23,75 milliárd dolláros elemzői konszenzusát. A két nagy terület közül a gyógyszergyártás 15,56 milliárd, a gyógyászati eszközök (MedTech) 8,43 milliárd dollárt hoztak a konyhára.
A 6,80 milliárd dolláros adózott nyereség 15,7 százalékkal fejelte meg a tavalyit, de a 2,80 dolláros egy részvényre eső profit (EPS) is megütötte a 2,76 dolláros elemzői konszenzust. A Johnson & Johnson részvényárfolyama a jó hírekre szerény 1 százalékos plusszal reagált, igaz, a kurzus az idén már 32 százalékos raliban jár.