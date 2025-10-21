Nem fékez a győri részvényrali - kiszorítási szintig veszik a Rábát?
Tegnap 18 százalékos pluszban is járt napközben a Rába, végül 11 százalékos emelkedéssel zárt. Ma közel 35 százalékos plusszal folytatódik a rali. Ráadásul már a nap derekán elérte a félmilliárdot a forgalom. A győri cég többségi részvénycsomagjának megvásárlását tervező 4iG is pörög, közel akkora, 4 milliárdos forgalommal, mint az OTP. Ám a felvásárló csak bő 10 százalékot emelkedett. A Rába kisbefektetői kiszorítástól tartanak.
Megint szóba került a kiszorítás
A kiszorítás lehetősége azonnal felmerült, amint napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában.
Kiszorításra akkor kerülhet sor, ha valamely tulajdonosi csoport eléri a 90 százalékos részt.
Ilyenkor nyilvános ajánlatot tesznek a maradék részvényekre. Az ajánlat nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó sajáttőke-értékei közül a magasabb. A kiszorítást gyakran tőzsdei kivezetés követi.
A kisbefektetői fórumon felmerült, hogy a vásárlók semmi sem drága alapon zsákolják a Rábát, így könnyen elképzelhető, hogy a 90 százalék elérése a cél. Piaci alapon, miután nem valószínű, hogy 3500 forint feletti árszinten a kisbefektetők tömegesen elfogadják a jelenleg is nyitva álló 1789 forintos ajánlatot.
A Rába kurzusa
hétfőn 2300 forint közeléből startolt, kedden délután már 3600 forintnál járt.
Ez 56 százalékos emelkedés egyik napról a másikra.
Hó végéig eldől az élő ajánlat sorsa
Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvény-adásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják azt. A Rába igazgatóságának az az álláspontja az ajánlatról, hogy
a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.
A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án, ahol a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettjének vételi jogáról is döntenek.