Kermann: indul Károly, a kisvállalatok IT-szolgáltatáscsomagja

Károly néven indul a Budapesti Értéktőzsde Xtend-piacán jegyzett Kermann IT Solutions hazai kis- és középvállalkozásoknak (kkv) szánt márkája – közölte a vállalat szerdán.

Kermann: indul Károly, a kkv-k IT-szolgáltatáscsomagja / Fotó: Kermann IT Solutions

A Károly standardizált, havi díjas IT-üzemeltetési szolgáltatáscsomagot kínál a kkv-knak, hogy ők is egyszerűen és kiszámítható módon vehessenek igénybe megbízható, átlátható informatikai üzemeltetést bonyolult egyedi megoldások és rejtett költségek nélkül.

A Károly név nem véletlen választás, azt fejezi ki, hogy a technológia mögött mindig szakemberek állnak. Egy olyan szolgáltatásról van szó, amely a Kermann közel egy évtizedes üzemeltetési tapasztalatára épül.

Mit kínál Károly a kkv-knak?

A Károly portfóliója lefedi mindazt, amire egy kis- vagy középvállalatnak szüksége van a mindennapi működéshez – az irodai IT-infrastruktúra üzemeltetésétől és biztonságától a hálózatok, szerverek és végpontok felügyeletéig.

A szolgáltatás magában foglalja a gépek, hálózati eszközök, tűzfalak, végpontvédelmi rendszerek és nyomtatók üzemeltetését, valamint a felhasználók támogatását és a 7/24-es rendszerfelügyeletet is. Havi díjas, előre tervezhető konstrukcióban érhető el, így a vállalkozások mindig pontosan tudják, mire számíthatnak.

Károly nem egy arctalan ügyfélszolgálati szám, hanem egy név, amelyet bátran hívhatsz segítségül, és mindig ott lesz, ha szükséged van rá

– hangzik a márka alapgondolata.

Fókuszban a tudatosság és a biztonság

A Károly márka nemcsak szolgáltatást kínál, hanem szemléletformálást is, célja, hogy a kkv-k megértsék, az IT-infrastruktúra nem költség, hanem befektetés a biztonságos működésbe és a növekedésbe.

A jövőben rendszeres blogcikkek, edukatív tartalmak és esettanulmányok is segítik majd a vállalkozásokat abban, hogy tudatosabban használják digitális eszközeiket, és jobban megértsék az informatikai döntések súlyát.