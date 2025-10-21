Csaknem 400 milliárdos közbeszerzésben nyertes a Delta leánycége

Kedden kereskedési időben tette közzé a Delta Group , hogy leánycége 390 milliárd forint keretösszegű közbeszerzésben nyertes konzorciumi tagként. A részvény 13 milliós forgalommal közel 5 százalékot pattant a hírre.

Közbeszerzést nyertek

A Delta Technologies 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. ajánlattevő konzorciumi tagként részt vett a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) által indított, „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 részben (HNET25)” tárgyú közbeszerzési eljárásban, melyet az alábbi két részben hirdettek meg:

1. Közbeszerzési rész: Homogénhálózati eszközök és kiegészítő beszerzése és kapcsolódó

szolgáltatások teljesítése.

2. Közbeszerzési rész: Inhomogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

A Delta Systems Kft.-t nyertesként hirdették ki

az 1. részben és a 2. részben konzorciumi tag közös ajánlattevőként, a Delta Systems Kft.-től az 1. részben további négy, a 2. részben szintén további négy független ajánlattevő konzorciummal együtt.

A megkötött keretmegállapodások

nem kínálnak automatikusan megrendeléseket,

a DKÜ által kiszolgált intézmények felmerülő igényeik alapján versenyeztetik újra a beszerzéseket az adott keretmegállapodásban szereplő szállítók között. A lebonyolításáért felelős Digitális Kormányzati Ügynökséggel megkötésre kerülő keretmegállapodások megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát követően, 2025. október 30. után kerül sor, a keretmegállapodások hatálybalépésétől számított 24 hónapos időtartamra.

