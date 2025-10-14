Beütött a kriptopiacon a vám-para: dollármilliárdokat buktak a kereskedők

A legismertebb kriptovaluta árfolyama múlt héten összeomlott: pénteken több mint 120 ezer dollárt ért egy bitcoin, aznap 107 ezer dollárig esett vissza, jelenleg 112 ezer dollár környékén mozog a kurzus. Az Ether pénteken 12,2 százalékot esett, miközben az altcoinok még nagyobb veszteségeket szenvedtek el, például a HYPE 54 százalékkal, a DOGE 62 százalékkal, az AVAX pedig 70 százalékkal zuhant.

Minden idők eddigi legnagyobb kriptopiaci összeomlása zajlott le / Fotó: ff-photo / Shutterstock

A pánikot az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette: novembertől további 100 százalékos vámot vet ki a Kínából érkező árucikkekre. A lépésre azután került sor, hogy Peking közölte: decembertől tovább szigorítja a kritikus ritkaföldfémek exportkorlátozását.

A kínai ritkaföldfém-termelés kulcsfontosságú: az ország adja a világ feldolgozott ritkaföldfémjeinek több mint 90 százalékát, amelyek nélkülözhetetlenek a csipgyártáshoz, az elektromos járművekhez, repülőgép-motorokhoz és a katonai radarokhoz. A bejelentések fokozták a piaci feszültséget, mivel a kereskedelmi háború megzavarhatja az ellátási láncokat.

A hírek miatt meredeken esett a kriptovaluták árfolyama, valamint csökkenéssel zárták az előző hetet a vezető tőzsdeindexek.

A zuhanás másik oka a kriptopiacon a túlzott tőkeáttételes kereskedés volt. Ez azt jelenti, hogy sokan hitelből és sokszoros tétben fogadtak az árfolyamok emelkedésére. Azonban egy váratlan hír – jelen esetben a Donald Trump által bejelentett vámok miatt – a piac hirtelen esésnek indult, így a nagy tőkeáttételes pozíciók gyors likvidálása tovább mélyítette a zuhanást.

Ez olyan volt, mint amikor egy dominó dőlése láncreakciót indít el. Pénteken a kriptopiac történetének eddigi legnagyobb likvidációs eseménye zajlott le, a kereskedők több mint 19 milliárd dollárt buktak. Később Trump már visszafogottabban nyilatkozott, a politikus hangsúlyozta, hogy kiegyezésre törekszik Pekinggel.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig közölte, hogy Trump továbbra is találkozna Hszi Csin-ping kínai vezetővel Dél-Koreában október végén. A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője ugyanakkor kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem folytathat tárgyalásokat úgy, hogy közben fenyeget.