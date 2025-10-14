Beütött a kriptopiacon a vám-para: dollármilliárdokat buktak a kereskedők
A legismertebb kriptovaluta árfolyama múlt héten összeomlott: pénteken több mint 120 ezer dollárt ért egy bitcoin, aznap 107 ezer dollárig esett vissza, jelenleg 112 ezer dollár környékén mozog a kurzus. Az Ether pénteken 12,2 százalékot esett, miközben az altcoinok még nagyobb veszteségeket szenvedtek el, például a HYPE 54 százalékkal, a DOGE 62 százalékkal, az AVAX pedig 70 százalékkal zuhant.
A pánikot az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette: novembertől további 100 százalékos vámot vet ki a Kínából érkező árucikkekre. A lépésre azután került sor, hogy Peking közölte: decembertől tovább szigorítja a kritikus ritkaföldfémek exportkorlátozását.
A kínai ritkaföldfém-termelés kulcsfontosságú: az ország adja a világ feldolgozott ritkaföldfémjeinek több mint 90 százalékát, amelyek nélkülözhetetlenek a csipgyártáshoz, az elektromos járművekhez, repülőgép-motorokhoz és a katonai radarokhoz. A bejelentések fokozták a piaci feszültséget, mivel a kereskedelmi háború megzavarhatja az ellátási láncokat.
A hírek miatt meredeken esett a kriptovaluták árfolyama, valamint csökkenéssel zárták az előző hetet a vezető tőzsdeindexek.
A zuhanás másik oka a kriptopiacon a túlzott tőkeáttételes kereskedés volt. Ez azt jelenti, hogy sokan hitelből és sokszoros tétben fogadtak az árfolyamok emelkedésére. Azonban egy váratlan hír – jelen esetben a Donald Trump által bejelentett vámok miatt – a piac hirtelen esésnek indult, így a nagy tőkeáttételes pozíciók gyors likvidálása tovább mélyítette a zuhanást.
Ez olyan volt, mint amikor egy dominó dőlése láncreakciót indít el. Pénteken a kriptopiac történetének eddigi legnagyobb likvidációs eseménye zajlott le, a kereskedők több mint 19 milliárd dollárt buktak. Később Trump már visszafogottabban nyilatkozott, a politikus hangsúlyozta, hogy kiegyezésre törekszik Pekinggel.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig közölte, hogy Trump továbbra is találkozna Hszi Csin-ping kínai vezetővel Dél-Koreában október végén. A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője ugyanakkor kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem folytathat tárgyalásokat úgy, hogy közben fenyeget.
Ez továbbra is bizonytalanságban tartotta a piacokat egy szélesebb körű kereskedelmi megállapodás esélyeit illetően. A kriptovaluták korrigáltak, de még mindig távol állnak a múlt heti árfolyamuktól, miközben a tőzsdék sem tértek magukhoz. Ellenben az arany és az ezüst ára sorra dönti a rekordokat.
Mi a kriptovaluta?
A kriptovaluta (más néven kripto) egy digitális valuta, azaz nincs fizikai formája, hanem bináris adatsorok gyűjteménye. Kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságáért, így lehetővé teszi a biztonságos, peer-to-peer tranzakciókat az interneten keresztül. A hagyományos valutákkal ellentétben a kriptovaluta teljesen decentralizált.
Ez azt jelenti, hogy nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, értékét nem ellenőrzi vagy hitelesíti központi hatóság, pénzintézet. Jelenleg több ezer kriptovaluta létezik, a legfelkapottabbnak a bitcoin (ez volt az első kriptopénz, amely 2009-ben kezdett igazán elterjedni) és az ethereum számít.
A blokklánc az a technológia, amely a kriptovaluták mögött áll. Ez egy decentralizált, elosztott digitális főkönyv, amely a tranzakciókat több számítógépen rögzíti egy hálózatban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amelyek egymáshoz vannak láncolva, vagyis a rögzített adatokat csak a hálózat konszenzusával lehet megváltoztatni, ami megszünteti a közvetítők, például bankok szükségességét.
Tweetek, mémek, milliók – Így rángatja a kriptopiacot a tömegpszichológia
A kriptovaluták világa ma már elképzelhetetlen lenne közösségi média nélkül. A digitális eszközök árfolyamait nem pusztán gazdasági hírek mozgatják, hanem villámgyorsan változnak a Twitter-, TikTok-, Reddit-, Telegram- és Discord-közösségek hangulata szerint. Ez a kapcsolat arra ösztönzi a befektetőket, hogy ne csak a fundamentumokra figyeljenek, hanem a közösségek reakcióira, a tweetekre is.