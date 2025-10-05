Száguldanak a tőzsdén a kvantumkomputer-részvények, itt a következő nagy durranás?

Még véget sem ért a mesterségesintelligencia-hájp, az amerikai befektetők már azt mérlegelik, hogy mi lesz a következő nagy durranás a tőkepiacon. Talán a kvantumkomputerek?
Sokak szerint a kvantumszámítógép-részvényekre is érdemes odafigyelni, hiszen közülük több is jól teljesített már idén is. Az együk népszerű célpont a Rigetti Computing, melynek részvényei év eleje óta
132 százalékkal, 35,4 dollárig raliztak.
Nincs szégyellnivalója azonban a D-Wave Quantumnak és az IonQ-nak sem, hiszen
előbbi idén eddig 248 százalékkal, 29,2 dollárra, utóbbi pedig – jóval szerényebben – 67 százalékkal, 70 dollár közelébe erősödött.
Ráadásul éppen az utóbbi napokban kapcsoltak rá újra a kvantumos cégek, a Rigetti csütörtökön csaknem 19, a D-Wave 14, míg az IonQ 11 százalékkal drágult.
A három vállalat egyébként eltérő elven működő kvantumkomputerekre esküszik. Az IonQ például a csapdába ejtett ionok technológiáját alkalmazza, amelynek legfőbb előnye van, hogy a műveletek szobahőmérsékleten elvégezhetők, és rendkívül pontosak.
A Rigetti Computing a hagyományosabb szupravezető megközelítést alkalmazza, amelynek során a részecskét abszolút nulla közeli hőmérsékletre kell lehűteni, hogy kvantummechanikáját számítási célokra lehessen felhasználni. Ez nagyon drága, de sokkal gyorsabb feldolgozási sebességet eredményez, mint a csapdába ejtett ionok technológiája.
A Rigettié amúgy a legnagyobb többcsipes kvantumszámítógép, ám a pontossága messze elmarad az IonQ precizitásától.
A D-Wave pedig általános célú számítógépek építése helyett megint az úgynevezett kvantum-annealing speciális kvantumszámítási megközelítését alkalmazza, amelyet komplex optimalizálási problémák megoldására használnak.
A kvantumszámítógépek előnyei
Mindhárom vállalat a jövőben is kiváló befektetési lehetőséget jelenthet, de az eddigi rali dacára egyúttal rendkívül kockázatosak is.
Még mindig nincs ugyanis semmiféle garancia arra nézve, hogy ezek a vállalatok valaha is kereskedelmi szempontból életképes termékeket fognak gyártani, ezért szélsőséges esetben nullára csökkenhet az árfolyamuk. Ezért csak viszonylag kis pozíciókat érdemes bennük tartani. Ha azonban bármelyikük sikeres lesz és piacvezetővé lesz az iparágban, akkor ez a kis befektetés is hatalmas hozamot termelhet.
A kockázatok minimalizálásának másik eszköze a kvantumszámítástechnikai ETF-ek beszerzése lehet, hiszen ezek az ETF-ek a kvantumszektorban szereplő cégek széles palettájába fektetnek be. Mivel azonban az ETF-ek többsége erősen a nagy technológiai szereplőkre koncentrál, ami fékezi a potenciális árfolyamnyereséget.
Arra is fel kell készülni, hogy még ha egyik-másik kvantumrészvény végső befutó is lesz, addig még göröngyös lesz az út, és jó néhány piaci döccenőre kell számítani. Ha a tőkepiacon csökken a kockázattűrés, valószínűleg ezek a részvények a legnagyobb vesztesek közé kerülnek, így jobb vásárlási lehetőségek adódhatnak még.
Mindent összevetve az iparág előtt nagy jövő áll, ám mindenképpen ajánlott a mérsékelt kockázatvállalás.
