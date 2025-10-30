Deviza
építőipar
Otthon Start Program
eredmények
Masterplast
lakásfelújítás

Érezhető az Otthon Start hatása – visszatért a dinamikus növekedési pályára a Masterplast, nagy profitot hozhat az év vége

Jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be csütörtökön az építőipari anyagokat gyártó társaság. A Masterplast árbevétele negyedével nőtt, EBITDA-ja pedig több mint duplázódott, a társaság vesztesége pedig feleződött az építőipar élénkülésének köszönhetően. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért erős utolsó negyedévet vár a vállalat.
VG
2025.10.30, 08:38
Frissítve: 2025.10.30, 09:48

Javuló teljesítményről számolt be csütörtök reggel a pesti tőzsde építőipari anyagokat gyártó vállalatcsoportja. A Masterplast 2025 harmadik negyedévében 44,5 millió eurós árbevételt ért el, ami 25 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A markáns trendfordulót jelzi, hogy három év után tudott ismét 40 millió euró fölé emelkedni a negyedéves forgalom. Ezalatt az EBITDA 129 százalékkal 3,43 millió euróra nőtt. 

Masterplast, építőipar, eredmény
Javuló teljesítményről számolt be a Masterplast / Fotó: Masterplast

Az építőipari anyagokat gyártó társaság ezzel együtt továbbra is veszteséges, ennek mértéke azonban lényegesen csökkent, a tavalyi 1,291 mllió euróról 529 ezer euróra.

A javulást 

  • a közép-európai építőipar élénkülése, 
  • a hatékonyabb működés, 
  • a hazai lakossági kereslet növekedése, 
  • valamint az EKR-HEM program felfutása és a HEM-ek értékesítése alapozta meg. 

A szeptember az év legerősebb kereskedelmi hónapját hozta, és a vállalat a kedvező folyamatok fennmaradásával számol. 

A pozitív trendek és a megrendelésállomány alapján az évzáró időszak várhatóan a 2025-ös év legmagasabb árbevételű és nyereségű negyedévét hozza el a Masterplastnál.

A nyári hónapokat visszafogott piaci aktivitás jellemezte, azonban szeptemberben látható fordulat állt be az építőipari keresletben. A közép-kelet-európai régió országaiban érzékelhetően kedvezőbben alakult a piaci környezet, mint egy évvel korábban. Bár Nyugat-Európában a beruházások továbbra is visszafogott ütemet mutattak, egyes szegmensekben, így az üvegszövet és tetőfólia termékek piacán, a Masterplast a versenytársak rovására tudta növelni piaci részesedését. A vállalat saját gyártókapacitásainak kihasználtsága ezzel párhuzamosan javult, ami érdemben hozzájárult az eredményesség növekedéséhez.

Az Otthon Start hatása is érezhető már

A magyar piacon az állami támogatású programok – köztük az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram – keresletélénkítő hatása egyre szélesebb körben érzékelhető. A lakásépítések, elsősorban a családi házépítések terén megindult keresletbővülés, valamint az ingatlanpiaci mozgások pozitívan hatottak az építőanyag-kereskedelem forgalmára is.

Az őszi hónapokban a lakossági kereslet élénküléséhez érdemben hozzájárult a Masterplast innovatív szigetelési kezdeményezése, a Hungarocell Felújítási Program. A program keretében a vállalat a teljes homlokzati hőszigetelő rendszert térítésmentesen biztosítja lakossági ügyfeleinek, a felújítással elért, hitelesített energiamegtakarítások (HEM) ellenértékéből finanszírozva. A konstrukció kombinálható a szintén ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal, amelynek központi terméke a szerencsi gyárban készülő üveggyapot. 

A program hosszú távú működését a Masterplast és az MVM Next között létrejött, 18 milliárd forint keretösszegű stratégiai megállapodás biztosítja, amely szeptemberben érdemben elindította a HEM-ek értékesítését. A megállapodás többletárbevételt és tervezhetőséget biztosít, emellett a gyártási kapacitások magasabb lekötöttségén keresztül javítja az alaptevékenység jövedelmezőségét. A lakossági érdeklődés kiemelkedő, és a rendelésállomány alapján a program hatása az év utolsó negyedévében tovább erősödhet.

Jelentősen javult a Masterplast eredménye

A társaság működési eredményei érdemben javultak a harmadik negyedévben. A szervezeti átalakítások hatására a vállalat 15 százalékkal kisebb létszámmal és 6 százalékkal alacsonyabb bérköltséggel működött, miközben a gyártási hatékonyság és a kapacitáskihasználtság javult. 

A harmadik negyedévben az árbevétel 25 százalékkal bővült, míg kumuláltan a 110,3 millió eurós forgalom 7 százalékkal haladja meg az előző év értékét. 

Az EBITDA 129 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben és az első 9 hónap után 5,6 millió eurót mutat, ami több mint kétmillió euróval jobb, mint a bázisidőszak értéke. A harmadik negyedévben az üzemi eredményben elért 1,49 millió eurós nyereség szintén közel kétmillió eurós javulást jelent az előző év azonos időszakához képest. 

A vállalat pénzügyi eredménye ugyanakkor negatívan alakult: az erősödő forint kedvezőtlen árfolyamhatást gyakorolt, valamint a szerencsi üveggyapotgyár induló fázisához kapcsolódó kiadások a harmadik negyedév adózott eredményét –660 ezer euróra csökkentették.

A szerencsi üveggyapotgyár tesztidőszaka sikeres volt, amely során a gyártás már több alkalommal elérte a teljes kapacitásszintet és a negyedév végére az üzemszerű működés szakaszába lépett. A társaság célja, hogy 2026 elejére a gyár stabil működés mellett elegendő termékalapot biztosítson az ingyenes lakossági padlásfödém-szigetelési program megemelkedett anyagigényéhez.

A vállalat moduláris építészeti üzletága előtt is bővülő keresleti piac áll, miután egyre nő a megfizethető, gyorsan kivitelezhető lakhatási megoldások iránti igény. A Masterplast moduláris épületelem rendszere jól illeszkedik az állami támogatások feltételeihez, ezért a társaság célja, hogy a Lakhatási Tőkeprogram keretében megvalósuló fejlesztésekben jelentősebb szerepet vállaljon.

A harmadik negyedév végére a Masterplast pénzeszközállománya 13,3 millió euróra emelkedett. A rendelkezésre álló likviditás biztosítja a társaság működésének finanszírozását, valamint fedezetet nyújt a negyedik negyedévben esedékes kötvénytörlesztéshez is.

A harmadik negyedéves eredmények egyértelmű jelzést adnak: a régió építőipara és a Masterplast is visszatért a dinamikus növekedési pályára. Az elmúlt évek kihívásai után mostanra olyan hatékony működést sikerült elérnünk, amelyre stabilan lehet építeni. A növekvő megrendelésállomány, a gyártás megnövekedett versenyképessége és az EKR rendszerben felfutó programok előrevetítik, hogy az utolsó negyedévben az idei év legjobb eredményét szállítsuk 

– tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

