Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Jól lavírozott eddig a McCormick, a világ legnagyobb fűszer- és ételízesítő-gyártója, amely mind forgalmát, mind nyereségét illetően túlszárnyalta az elemzői várakozásokat az augusztussal zárt harmadik üzleti negyedévében.

Nem volt egyszerű dolga, ugyanis a beszerzési árak és a feldolgozási költségek egyaránt nőttek, miközben az amerikai gazdaságpolitikai irányváltással keltett globális bizonytalanságok a vámok érintésével erős nyomást gyakoroltak a fogyasztói keresletre.

Az otthoni főzőcskének örültek a McCormicknál

Amerikában paradox módon azonban épp a bizonytalanság játszott a McCormick kezére, ugyanis az éttermi szolgáltatások megdrágulásával egyre többen választották az otthoni főzőcskézést, melynek egyik hozzávalója, a fűszer egyetlen háztartásból sem hiányozhat, ahogy a vállalat tradicionális márkái, kész szószai sem. Egyre népszerűbbek a társaság előre kikevert, otthoni használatra való mixtúrái, amelyekkel egyszerű az egytálételt vagy a süteményt ízesíteni.

Eközben Donald Trump is túlsózta a levest, az amerikai elnök megnehezítette a vámjaival a McCormick dolgát,

például a Egyesült Államokban élő, kiterjedt hispán népesség körében nélkülözhetetlennek tartott mexikói Cholula csípős chilis szószhoz való hozzáférés – és minden más – megdrágításával.

„A magasabb nyersanyagárak és vámok miatti emelkedő infláció közepette folytatjuk a növekedési céljaink eléréséhez szükséges beruházásokat” – hangsúlyozta Brendan Foley vezérigazgató, elismerve: ahhoz, hogy egyáltalán növekedni tudjanak, költségcsökkentő lépéseket is tenniük kell, és erősíteniük cégük ellenálló képességét. A technológiai beruházások költségigénye mellett a feltörekvő konkurensek visszaszorítására a marketingkiadásaikat, ezen keresztül a márkaismertséget is növelniük kellett.

Profitfigyelmeztetést adott ki a fűszergyártó

Mindez azonban a McCormick haszonkulcsán is nyomot hagyott, a bruttó marzs 130 bázisponttal alászállva, 37,4 százalékon állt meg a harmadik üzleti negyedév végén – derül ki az amerikai tőzsdenyitást megelőzően publikált gyorsjelentésből. A fűszer- és szószgyártó óriáscég

bevétele 1,725 milliárd dollár (plusz 2,7 százalék),

üzemi nyeresége 288,7 millió dollár (plusz 0,7 százalék),

adózott eredménye 225,5 millió dollár (plusz 1,1 százalék),

részvényarányos profitja (EPS) 84 cent (plusz 1 cent) volt.

Az LSEG elemzői konszenzusa 1,71 milliárd dolláros bevételt és 82 centes EPS-t valószínűsített. A jövőre vonatkozóan azonban Brendan Foley vezérigazgatónak nem volt túl sok pozitív üzenete a befektetők irányába: cége csökkentette a novemberrel záruló üzleti évére vonatkozó profitvárakozását a globális kereskedelmi bizonytalanságokra és a vámok miatt növekvő nyersanyagárakra hivatkozva.