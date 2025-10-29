Deviza
Kínai kézbe került a hazánkban is népszerű nagy német műszaki áruház

A kínai JD.com többségi részesedést szerzett a MediaMarkt anyavállalatában, a Ceconomyban. Az ügylet nem csupán üzleti lépés, hanem szimbolikus fordulópont is a globális gazdasági erőviszonyokban, ugyanis míg 2010-ben a MediaMarkt próbált szerencsét, majd bukott el Kínában, most a kínai JD.com hódítja meg az európai piacot. A JD.com célja, hogy Európa vezető fogyasztói elektronikai platformját építse fel, és ezer kínai márkát bevezessen az uniós piacra.
Németh Anita
2025.10.29, 11:10
Frissítve: 2025.10.29, 11:40

A kínai JD.com 2025 júliusában mintegy 860 milliárd forintért többségi tulajdonrészt szerzett a MediaMarkt anyacégében, a Ceconomyban. A felvásárlás nemcsak üzleti szempontból jelentős, hanem szimbolikus lépés is a globális gazdasági erőviszonyok átrendeződésében, ugyanis míg 2010-ben a MediaMarkt kudarcot vallott Kínában, 2025-ben a kínai JD.com vásárolja fel a német kiskereskedelmi óriást – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kedden közzétett elemzéséből.

MediaMarkt
A kínai JD.com többségi részesedést szerzett a MediaMarkt anyavállalatában, a Ceconomyban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A JD ezzel Európa 11 országában hozzáférést nyert a Ceconomy teljes logisztikai, raktározási és értékesítési infrastruktúrájához, valamint több mint ezer MediaMarkt- és Saturn-üzlethez. A cégvezetés célja, hogy a JD e-kereskedelmi erejét és a Ceconomy fizikai jelenlétét egyesítve Európa vezető fogyasztói elektronikai platformját hozza létre. A JD stratégiája Kínában már sikeresnek bizonyult, a vállalat a közvetítők kiiktatásával építette fel hatékony értékláncát, és most ugyanezt a modellt terjeszti ki Európára.

A JD eddig is kulcsszerepet játszott abban, hogy több ezer kínai márka jusson el nemzetközi piacokra, most pedig Európát tekinti a következő növekedési célpontnak. A JD.com vezérigazgatója, Liu Csiang-tung szerint 

a céljuk a következő öt évben ezer kínai márka bevezetése az európai piacra.

A megállapodás feltételei szerint a JD 57,1 százalékos tulajdont szerzett a MediaMarktban, míg az alapító Kellerhals család 25 százalékos részesedéssel társtulajdonos marad. 

Az új tulajdonos vállalta, hogy öt évig fenntartja a vállalati struktúrát, nem csökkenti a létszámot, és nem változtat a munkaszerződéseken. Emellett garantálja, hogy az európai platform informatikai szempontból független lesz, a székhely Düsseldorfban marad, és a MediaMarkt, illetve Saturn márkanevek is megmaradnak.

A JD 4,6 eurós részvényenkénti ajánlatot tett, ami 23–44 százalékos prémiumot jelentett az előző hónapok árfolyamaihoz képest. 

Az ügylet értéke nagyjából a JD öthavi profitjának felel meg.

A JD az Alibaba mögött a második legnagyobb kínai online kiskereskedelmi szereplő. Az innovációban úttörőnek számít: MI-alapú logisztika, önvezető járművek, drónos kiszállítás és robotizált raktárak jellemzik működését. Kínában már több mint 2300 településen biztosít 9 perces kiszállítást, és 900 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A MediaMarkt és a Saturn integrációja nemcsak technológiai modernizációt, hanem új logisztikai és pénzügyi megoldások bevezetését is jelenti. A JD stablecoin-licencek bevezetésén dolgozik, hogy a nemzetközi tranzakciókat a SWIFT-rendszert megkerülve, akár 10 másodpercen belül lebonyolíthassa. Ez akár 90 százalékos költségcsökkentést eredményezhet, de adatvédelmi és szuverenitási aggályokat is felvet az EU részéről.

A JD belépése nagy kihívás az európai kiskereskedelmi és ipari struktúrákra a magas minőségű, mivel a saját fejlesztésű termékeivel a nyugati márkákat közvetlenül fenyegeti a versenyben. 

A JD közvetlen kapcsolatot kíván kiépíteni a fogyasztókkal, így kiszoríthatja az eddig közvetítőként működő nyugati cégeket, ami hosszabb távon az európai ipar zsugorodásához vagy felvásárlásához vezethet.

Összességében a JD–Ceconomy-megállapodás Európa és Kína gazdasági kapcsolatainak új korszakát nyitja meg. Az ügylet a globális gazdasági erőátcsoportosítás egyik jelképe, amelyben a kínai technológiai és logisztikai fölény már nemcsak a gyártásban, hanem a kiskereskedelemben is meghatározóvá válik.

