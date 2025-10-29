Deviza
autóipar
Kína
profitcsökkenés
Mercedes-Benz
válságkezelés

Gödörben a Mercedes: baltával folyik a kiadások lefaragása, de a kínai és az amerikai piac zsugorodására nincs még ellenszer

Amerikában 17, Kínában 27 százalékkal estek vissza a német luxusautó-gyártás ikonjának eladásai a harmadik negyedévben. A Mercedes radikális költségcsökkentéssel és új modellek piacra dobásával próbálja megfordítani a folyamatot, amely egyben a profit fájdalmas zsugorodását is okozza.
Kriván Bence
2025.10.29, 09:46
Frissítve: 2025.10.29, 09:52

A Mercedes-Benz tartja az irányt, csak az a baj, hogy épp a lejtőn lefelé halad, de már folyik a német autóipar büszkeségének radikális átalakítása, a jelenlegi nehéz piaci igényeknek megfelelő átalakítása. Ez pedig átmenetileg áldozatokkal jár, erről tanúskodik a csoport szerda reggel közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése.

Mercedes logo on a vehicle of the brand
A Mercedes új modellek piacra dobásával próbálja megfordítani szerencséjét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ebben a befektetők szemében a vállalat teljesítményét a legjobban leíró, egyszeri tételek nélkül számított üzemi nyereség (EBIT) soron 2,099 milliárd euró szerepel, félmilliárddal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. A nyers számok viszont azt mutatják, hogy az üzemi profit 70 százaléka elpárolgott. 

Valójában csak 750 millió eurónál jár Mercedes, mivel az átszervezéssel járó költségek 1,3 milliárd eurót tettek ki. Ebből a legjelentősebb tétel az áprilisban Németországban meghirdetett önkéntes alapon megvalósuló létszámleépítéssel járó horribilis kiadás volt.

A kínai piac összeomlása aggasztja leginkább a Mercedes vezetését

A Mercedes vezetése szerint azonban minden az idén már lefelé módosított ütemterv szerint halad, s a gyengébb számok

  • az értékesítés visszaesésével,
  • az amerikai vámok megemelésével
  • és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásával 

magyarázhatóak. A nehézségek ellenére a stuttgartiak megerősítették az év egészére vonatkozó célszámaikat, noha figyelmeztettek, hogy a nemzetközi gazdasági környezet és a keresleti tényezők dinamikusan változnak, s ez még bekavarhat az évzáró negyedévben.

2025 Nanjing International Auto Show in Nanjing
A Mercedes-Benzhez tartozó Smart modelljei sem vonzzák a tekinteteket Kínában / Fotó: CFoto via AFP

Súlyosbodhatnak például a Mercedes kínai problémái, a cég a világ legnagyobb autópiacán 27 százalékkal értékesített kevesebb autót (125 133 darab) a harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban. Az elektromos autók élesedő versenyében pedig a haszonkulcsokra nehezedő nyomás aggasztja Mercedest és a piac német szereplőit. 

Az uniós kibocsátási szabályozás ügye sem került még nyugvópontra, erősen lobbizniuk kell Brüsszelben, hogy ne legyen a mostaninál is rosszabb a helyzetük. Emellett a 2027-ig végrehajtandó, 5 milliárd eurós költségcsökkentési program egyes elemei is okozhatnak még kellemetlen meglepetéseket. A második negyedévben 560 millió, a harmadikban már 876 millió eurós kiadást könyveltek le a program keretében.

Olvad a bevétel, szökik a profit 

A Mercedes csoport harmadik negyedéves bevétele 7 százalékkal, 32,15 milliárd euróra esett vissza, adózott nyereségénél 31 százalékos csökkenés volt, s 1,19 milliárd eurót tüntettek fel ezen a soron.

A konszern 12 százalékkal kevesebb autót, összesen 441 453 darabot értékesített, ebből 96 327 volt a tölthető hibrid és az elektromos autók volumene, utóbbi 10 százalékos éves pluszt és közel 22 százalékos részarányt jelent. Az első kilenc hónapban az eladások 8 százalékkal, 1 341 427 darabra estek vissza. 

IAA Mobility - World premiere Mercedes-Benz GLC
Ole Kallenius Mercedes-vezér áttörést vár az új GLC modellektől / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ole Kallenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója szerint az új CLA és GLC széria piacra dobásával jelentősen javulni fognak a német luxusmárka eladási mutatói. Megjegyezte, hogy 

a kínai piacon régi versenyképességük visszanyerésére évekre lesz szükség, 

s egyelőre a negyedik negyedévben sem várnak elmozdulást az értékesítési darabszámokban. Ugyanakkor az amerikai eladásaik (70 748 darab) sem megnyugtatóak, itt éves szinten 17 százalékos volt a csökkenés, noha a vámháború hatásait részben helyi gyártással igyekeznek ellensúlyozni. Európa legalább jön felfelé, ott összességében 2, Németországban pedig 3 százalékos növekményt (51 588 darab) regisztráltak.

 

A részvényesek mindenesetre jól viselik a megpróbáltatásokat, a frankfurti tőzsdén jegyzett cég árfolyama 3,3 százalékkal nőtt az idén. S ha ehhez hozzátapasztjuk a gyorsjelentés híreire, a többi között a 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program bejelentésére és az éves terv megerősítésére vonatkozó tételeket, akkor már 10 százaléknál járunk, hiszen nyitásban 6,5 százalékkal ugrott a kurzus. 

