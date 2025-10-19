Van egy szektor, ahol még a mesterséges intelligencia lufijánál is nagyobb a buborék: bevétel és ügyfelek nélküli vállalatok érnek milliárd dollárokat
A túlfűtöttség jelei látszódnak az energiaszektorban. Bár sokan aggódnak a túlárazott technológiai vállalatok miatt, ezek többsége rendkívül nyereséges cég, amelyek akkor is működőképesek maradhatnak, ha a mesterséges intelligencia (MI) körüli fellendülés nem bizonyul tartósnak. Az energiaszektorban viszont más a helyzet: több, bevétel nélküli energiavállalat piaci értéke összesen már meghaladja a 45 milliárd dollárt. A befektetők arra számítanak, hogy a technológiai cégek egyszer majd megveszik ezektől a vállalatoktól azt az áramot, amit még meg sem termelnek – mutat rá cikkében a The Wall Street Journal.
A mesterséges intelligencia lufijánál talán csak az energiavállalatoké nagyobb
A legnagyobb ezek közül az Oklo, amelynek részvényei az év eleje óta nyolcszorosukra emelkedtek. A nukleáris startup támogatói között van Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is.
A vállalat piaci értéke október közepén körülbelül 26 milliárd dollár, amivel az Egyesült Államok legnagyobb, bevétel nélküli tőzsdei cége.
Az Oklo olyan kis, moduláris atomerőműveket fejleszt, amelyek víz helyett folyékony nátriumot használnak hűtőanyagként, és dúsított uránnal működnek. A cég még nem kapott működési engedélyt az amerikai nukleáris hatóságtól, és egyetlen szerződése sincs áramvásárlókkal. Elemzők szerint 2028 előtt nem is várható érdemi bevétele.
Egy másik bevétel nélküli vállalat a Fermi, amely az október elejei tőzsdei bevezetésekor 19 milliárd dollárra volt értékelve. A történelemben mindössze két másik, bevétel nélküli cég ért el ennél magasabb értékelést az IPO-ja napján az inflációval kiigazítva: a Rivian elektromosautó-gyártó és a Corvis optikai hálózati eszközgyártó a dotkomlufi idején.
A Fermit Rick Perry volt amerikai energiaügyi miniszter támogatja, és Toby Neugebauer, a csődbe ment GloriFi bank korábbi vezérigazgatója vezeti. A cég 11 gigawattnyi, azaz Új-Mexikó teljes kapacitásával megegyező energiakapacitást nyújtana adatközpontoknak. A részvények az elmúlt napokban 3 százaléknál is többel emelkedtek. A cég piaci értéke 17 milliárd dollár feletti, alig marad el a már működő Talen Energy értékétől, amely szintén 11 gigawattot termel.
A Fermi a tervezett energiamennyiséget földgáz-, nukleáris, nap- és akkumulátoros források kombinációjából kívánja elérni. Eddig viszont csak a cél 5 százalékához elegendő berendezést szerzett be, és még ügyfélszerződései sincsenek.
A még kisebb, mikromoduláris atomerőműveket fejlesztő cégek is hatalmas értékeléseket kaptak a befektetők. A Nano Nuclear Energy részvényei több mint megduplázódtak az idén, a vállalat piaci értéke 2 milliárd dollár felett jár, a Terra Innovatum, amely múlt héten SPAC-fúzióval lépett tőzsdére, már 1 milliárd dollárt ér. Egyiknek sincs még bevétele.
A termelő vállalatok sem lesznek nyereségesek még sokáig
Már léteznek olyan, a mesterséges intelligencia hevét meglovagoló energiavállalatok, amelyek termelnek némi bevételt, azonban ezeknél sem várható nyereség még évekig.
- Ilyen például a NuScale Power, amely Romániában egy moduláris atomerőmű-projekten dolgozik, és idén 155 százalékot erősödtek a részvényei.
- A hidrogénüzemanyag-cellákat gyártó Plug Power árfolyama pedig idén 90 százalékot emelkedett, és a piac október közepén 4,8 milliárd dollárra értékelte.
- A Bloom Energy részvényei például 400 százalékkal emelkedtek idén, és a piac a cégtől 133-szoros jövőbeli nyereségnövekedést vár. Az értéke hétfőn 5,4 milliárd dollárral nőtt, miután a Brookfield Asset Management bejelentette, hogy akár 5 milliárd dollárt fektet be a technológiájába.
- A Centrus Energy, egy nukleáris fűtőanyaggyártó pedig 99-szeres előremutató P/E-n forog.
A befektetők azért fordulhatnak a spekulatívabb energiavállalatok felé, mert a már profitot termelő cégek rendkívül magas értékeltségen forognak. A gazdasági lap arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett piaci érdeklődés valóban segíti majd ezeket a drága vagy kísérleti technológiákat elterjedni, de a legtöbb ilyen bevétel nélküli cég el fog tűnni. Legalábbis ez a tanulság az elektromosjármű-startupokból.
Ha a mesterséges intelligencia lufija kipukkad, a bevétel nélküli energiacégek lesznek azok, amelyek a legtöbbet veszítik – és a legkevesebb védőhálóval rendelkeznek.
