A Mol emelkedett ki a mezőnyből

Gyengén startolt a BUX csütörtökön. A blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama emelkedett.
Murányi Ernő
2025.10.09, 09:11
Frissítve: 2025.10.09, 09:57

A Fed 2025 végéig még két kamatcsökkentést tervez. Az amerikai jegybank döntéshozói legutóbbi ülésükön erősen hajlottak a kamatok további csökkentésére, az egyetlen vita tárgya az volt, hogy hányszor vágnak még idén – derült ki a szeptember 17-i ülésről szerdán közzétett jegyzőkönyvből. A további amerikai kamatcsökkentések várva várt megerősítése dacára csütörtökön felemás tőzsdenyitást vártak Európában, idehaza pedig csak a Mol kezdett a pozitív tartományban.  

Budapest,,Hungary,-,July,8,,2024:, Mol ,Logo,On,An
A Mol kezdte a legjobban a csütörtöki kereskedést / Fotó: csikiphoto / shutterstock

A meghatározó tengerentúli indexek közül a Dow Jones stagnálással zárta a szerdai kereskedést, az S&P 500 és a Nasdaq viszont emelkedett, sőt utóbbi több mint 1 százalékkal került feljebb zárásra, azaz megint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények vitték a prímet. Az eufóriát – úgy tűnik – egy fikarcnyit sem fékezi, hogy az elemzői oldal egyre hangosabban figyelmeztet az elszabadult rali veszélyeire.

Az Atlanti-óceán innenső oldalán a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután vegyesek az impulzusok is.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és a Hamász megállapodott a Gázára vonatkozó béketervének első szakaszában, kiemelve, hogy a palesztinok valószínűleg hétfőn szabadon engedik a túszokat. 

Eközben Franciaországban folytatódik a politikai zűrzavar, Emmanuel Macron elnök várhatóan a következő két napban megint csak új miniszterelnököt nevez ki.

A párizsi CAC 40 0,17 százalékos, a német DAX 0,41 százalékos, a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig 0,12 százalékos mínuszban várja a startot. A brit FTSE 100 ugyanakkor stagnált kora reggel.

A DAX-tól azonban erősödést várnak az elemzők csütörtökön. Még az is előfordulhat, hogy a legfontosabb német tőzsdemutató megdönti a júliusi 24 639,10 pontos történelmi csúcsát, hiszen szerdán átmenetileg már 24 600 pont fölé jutott.

A BUX 101 479 ponton, 0,3 százalékkal szerdai záróértéke alatt nyitott.

A blue chipek közül egyedül a Mol drágult, mégpedig 0,2 százalékkal, 2770 forintra.

Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal, 29 820 forintra, a Richteré 0,4 százalékkal, 10 250 forintra, a Magyar Telekomé 0,6 százalékkal 1790 forintra csökkent.

Az euró némileg gyengült a dollárral szemben, reggel 9 körül 1,1612 dolláron állt a keresztárfolyam. 

A forint is leadott valamit éjszakai erősödéséből, az euró jelenleg 391,44 forinton, a dollár valamelyest még mindig  337 forint alatt áll a bankközi devizapiacon. 

