Mol: Amerikából érkezett a jó hír – nagyot ralizhat a részvény

Megemelte a magyar olajtársaság részvényeinek célárát a Morgan Stanley. Az amerikai nagybank közel 25 százalékos ralit jósol a Molnak.
K. T.
2025.10.28, 11:42

A tengerentúlról kaptak biztató hírt a Mol részvényesei, kedd reggel ugyanis céláremelés érkezett a a magyar olajtársaság részvényeire, ráadásul nem is árkitől.

Megemelte a Mol rézvényeinek célárát a Morgan Stanley / Fotó: Kallus György / MW

A Morgan Stanley 3440 forintról 3503 forintra emelte a Mol-papírok 12 havi célárfolyamát, ami alapján közel 25 százalékot ralizhat a részvény. Az amerikai nagybank ezzel együtt továbbra is tartásra javasolja a hazai blue chip papírt.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 3129 forint, ez 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.

A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, négy tartást, kettő pedig eladást javasol.

Izgalmas hírek érkeznek a Molról

A Morgan Stanley éppen akkor fogalmazott meg optimistább kilátásokat a részvényre, amikor a Molt érintő kockázatok szaporodnak.

A társaság egyetlen hazai finomítója, a százhalombattai az előző héten gyulladt ki, és egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mekkora olajfeldolgozó kapacitás esik ki ideiglenesen.

A továbbra is zömében orosz olajat vásárló és feldolgozó Molt érzékenyen érintheti Donald Trump amerikai elnök által a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett friss szankciók is.

A társaság eközben arra készül, hogy holding formába szervezze működési struktúráját, jogilag is leválasztva az egyes üzletágakat. Az új működési felépítésről november 27-i közgyűlésen szavazhatnak a tulajdonosok, egyes kisbefektetők és elemzők körében megindult a spekuláció arról, hogy esetleg egyes eszközeinek eladására készül a  Mol. A társaság ezeket a pletykákat cáfolta lapunknak.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény12:07:17
Árfolyam: 2,906 HUF +90 / +3.1 %
Forgalom: 1,076,760,298 HUF
A magyar olajvállalat jövő pénteken, november 7-én hajnalban teszi majd közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, a horvát leányvállalat INA számait pedig még a jelenleg futó hét második felében megismerhetik a befektetők.

A Mol részvényei 1,2 százalékkal drágultak a kedd délelőtti kereskedésben, az év eleje óta pedig 4,5 százalékkal került feljebb a kurzus.

