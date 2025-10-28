Mol: Amerikából érkezett a jó hír – nagyot ralizhat a részvény
A tengerentúlról kaptak biztató hírt a Mol részvényesei, kedd reggel ugyanis céláremelés érkezett a a magyar olajtársaság részvényeire, ráadásul nem is árkitől.
A Morgan Stanley 3440 forintról 3503 forintra emelte a Mol-papírok 12 havi célárfolyamát, ami alapján közel 25 százalékot ralizhat a részvény. Az amerikai nagybank ezzel együtt továbbra is tartásra javasolja a hazai blue chip papírt.
Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 3129 forint, ez 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.
A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, négy tartást, kettő pedig eladást javasol.
Izgalmas hírek érkeznek a Molról
A Morgan Stanley éppen akkor fogalmazott meg optimistább kilátásokat a részvényre, amikor a Molt érintő kockázatok szaporodnak.
A társaság egyetlen hazai finomítója, a százhalombattai az előző héten gyulladt ki, és egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mekkora olajfeldolgozó kapacitás esik ki ideiglenesen.
A továbbra is zömében orosz olajat vásárló és feldolgozó Molt érzékenyen érintheti Donald Trump amerikai elnök által a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett friss szankciók is.
A társaság eközben arra készül, hogy holding formába szervezze működési struktúráját, jogilag is leválasztva az egyes üzletágakat. Az új működési felépítésről november 27-i közgyűlésen szavazhatnak a tulajdonosok, egyes kisbefektetők és elemzők körében megindult a spekuláció arról, hogy esetleg egyes eszközeinek eladására készül a Mol. A társaság ezeket a pletykákat cáfolta lapunknak.
A magyar olajvállalat jövő pénteken, november 7-én hajnalban teszi majd közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, a horvát leányvállalat INA számait pedig még a jelenleg futó hét második felében megismerhetik a befektetők.
A Mol részvényei 1,2 százalékkal drágultak a kedd délelőtti kereskedésben, az év eleje óta pedig 4,5 százalékkal került feljebb a kurzus.