A Mol és a Richter is kilőtt a rajtnál, a forint az eurót és a dollárt is maga mögé utasítja

Jó hangulatban indították a napot a hazai részvények, különösen a Mol és a Richter élvezi a befektetők bizalmát. A forint javított az euró és a dollár ellenében is.
K. T.
2025.10.16, 09:22

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatot követve jól indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén is. A BUX 0,3 százalékos pluszban, 103 131 ponton indította a kereskedést.

A Mol indított a legjobban a tőzsdei kereskedést, de a forint is erős / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,2 százalékkal 30 480 forintra drágult, a Mol kurzusa 0,7 százalékkal 2 770 forintra emelkedett, ebben szerepe lehet a magyar olajtársaság tegnap késő este bejelentett, iraki gázbővítési projektről szóló hírnek is.

A Richter részvényei 0,8 százékkal 10 350 forintig emelkedtek, a Magyar Telekom papírjai  viszont 0,7 százalékkal 1798 forintra süllyedtek.

A kora délután érkező amerikai kiskereskedelmi forgalmi adatokra, valamint  a kínai–amerikai vámháború fejleményeire figyelhetnek ma a befektetők, emellett a sorozatban érkező vállalati gyorsjelentések mozgathatják a tőzsdéket. Különösen a csipgyártó TSMC negyedéves beszámolója lehet érdekes csütörtökön.

A forint számára kedvezően indult a csütörtöki nap, a főbb devizák mindegyikével szemben tovább tudott javítani. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ez 390,3 forintos árfolyamot jelent.

A dolláron 0,2 százalékot hozott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 334,9 forintig csúszott vissza.

Forint árfolyamfigyelő
