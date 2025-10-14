Most még a rossz ötleteket is díjazza a piac

2025 elejétől a globális részvénypiacok erőteljesen emelkedtek, bár nagy volatilitás mellett. Nyár óta különösen az USA technológiai részvényeiben látványos a rali. A likviditásbőséget támogatja a monetáris környezet. Megindult az újabb amerikai kamatcsökkentési ciklus. A részleges kereskedelmi politikai megállapodások is segítettek abban, hogy megnőjön a kockázati étvágy.

Érdemes értő szemmel figyelni a gyorsjelentéseket a következő hetekben / Fotó: AFP

A szezonalitással is dacoló vételi rohamban nagy szerepe van az opciós piacnak is. Az elmúlt hónapban a Goldman Sachs adatai szerint a call opciók összesített forgalma napi átlagban 40 millió kontraktust tett ki. Ez történelmi rekord, és kétszerese a három évvel ezelőtti szintnek. Emellett a call opciók aránya az összes opciós ügylethez képest múlt héten szerdán elérte az igen magasnak számító 65 százalékot. Nem véletlen, hogy ugyanezen a napon az S&P 500 és a Nasdaq index új történelmi csúcsokat döntött.

A Bloomberg arról írt cikkében, hogy a kockázati étvágyat tovább táplálhatja egy távolinak látszó változás is. Az újonnan megválasztott Takaicsi Szanae lett Japán első női miniszterelnöke. Már kampányában is arról beszélt, hogy a kamatemeléseket el kell halasztani, így támogatva a gazdasági fellendülést és enyhítve a hitelköltségek nyomását. Ennek következtében várhatóan megerősödhet a jenfinanszírozáson alapuló carry trade pozíciók aktivitása, nőhet a kockázati étvágy. Ez a folyamat az USA opciós piacain is komoly támasz lehet. Egyes elemzők azt vetítik előre, hogy a következő egy hónap során a jen gyorsan a 160-as árfolyamszintig is gyengülhet az amerikai dollárral szemben.

Felmerül a kérdés: mit érdemes ilyenkor venni? Mert a rali már rég nem egységes. Az indexek tagjai közül az S&P-ben a részvények 57 százaléka, a Nasdaqban pedig a részvények 51 százaléka esett a fent említett extrém opciós aktivitású napon.

Amikor ennyire előreszalad a tőzsde, érdemes megnézni, hogy megalapozott-e a lelkesedés. Erre jó alkalmat teremt a héten megkezdődött amerikai negyedéves gyorsjelentési szezon. A Factset adatai szerint a harmadik negyedévben az S&P index tagjai átlagosan 6,3 százalékos árbevétel-növekedést érhettek el az előző évhez képest. Közben a profitjuk 8 százalékkal bővülhetett. Ez önmagában szerintem nem lenne kiemelkedő. De a tizenegy ágazatból nyolcban várható eredményjavulás.