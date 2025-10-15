Nemesfémek szárnyalása: fókuszban a palládium és a platina

A nemesfémek piaca 2025 őszén olyan intenzív növekedési hullámon halad át, amelyhez hasonlót évtizedek óta nem tapasztaltunk. A gazdasági háttér komplex, de jól körülhatárolható: a világ jegybankjai egyre inkább monetáris lazítással reagálnak a gyengülő makrogazdasági mutatókra, miközben a globális államadósság és a magánszektor eladósodottsága történelmi csúcsokat dönt. Ebben a környezetben a befektetők egyre kevésbé bíznak a fiat valuták hosszú távú értékállóságában, és alternatív, kézzelfogható eszközök felé fordulnak – ennek pedig a nemesfémek a legnagyobb nyertesei.

A tőkepiac aktív szereplői a nemesfémek / Fotó: Science Photo Library via AFP

A szektor egészére jellemző pozitív hangulat jelenleg az arany árfolyamában tükröződik a leglátványosabban: az árfolyam közel 4200 dollár unciánkénti szinten jár, miközben az arany-ETF-ek nettó beáramlása elérte a 2021 óta mért legmagasabb szintet. A befektetők menekülőeszközként fordulnak az aranyhoz, az ezüsthöz, a platinához és a palládiumhoz is – az utóbbi két nyersanyagról jellemzően kevesebb szó esik, ezért az alábbiakban ezek helyzetét járjuk körbe.

Palládium: újra a figyelem középpontjában

A palládium, amely az elmúlt években kissé háttérbe szorult, az utóbbi napokban látványosan visszakerült a figyelem középpontjába. Az árfolyam az előző héten több mint 9 százalékkal emelkedett, illeszkedve a teljes nemesfémszektor emelkedő trendjéhez. Bár a palládium továbbra sem számít a lakossági befektetők kedvencének, az intézményi érdeklődés egyértelműen növekszik.

Az amerikai makrogazdasági adatok (szeptemberi PMI, Richmond Fed index) alulmúlták a várakozásokat, és a Federal Reserve több döntéshozója, köztük az alelnök Michelle Bowman is a munkaerőpiac romlásának kockázataira figyelmeztetett. A piac jelenleg legalább két újabb kamatcsökkentést áraz 2025 végéig, ami növeli a globális likviditást és a tőkekeresletet. Mindez kedvez a nemesfémeknek, különösen azoknak, amelyek ipari kereslettel is bírnak – ilyen a platina és a palládium.

A palládium esetében nem csupán a befektetői érdeklődés hajtja az árakat: a kínálati oldalról érkező bizonytalanságok tovább fűtik az emelkedést. Oroszország a világ palládiumtermelésének közel feléért felelős, és az ország ellen kilátásba helyezett újabb szankciók feszültséget keltenek a nyersanyagpiacokon. Bár egyelőre nincs konkrét intézkedés, a piac már árazza a potenciális kínálatszűkülést. Ha a geopolitikai korlátozások valóban életbe lépnek, az nem csupán árfolyam-emelkedést, hanem globális készlethiányt is eredményezhet.